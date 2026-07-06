Эксперты выбрали лучшие недорогие смарт-часы 2026 года: есть сразу 6 вариантов

Даже в бюджетном сегменте до $100 сегодня можно найти модели, которые практически не уступают флагманам по повседневным функциям.

Современные бюджетные смарт-часы делают почти все то же самое, что и их более дорогие аналоги. Они также следят за здоровьем и физической формой, помогают с тренировками, а еще позволяют платить с запястья и строить сложные маршруты.

Обозреватели портала Tom's Guide протестировали и отобрали 6 смарт-часов, которые не только обеспечат вас всеми необходимыми фишками, но и обойдутся максимально недорого.

Amazfit Active 2 – самый удачный вариант до 100 долларов. Несмотря на доступный ценник, часы получили яркий AMOLED-экран, встроенный GPS, поддержку NFC, свыше 160 режимов тренировок и 10 дней автономности. Устройство совместимо с операционными системами Android и iOS.

– самый удачный вариант до 100 долларов. Несмотря на доступный ценник, часы получили яркий AMOLED-экран, встроенный GPS, поддержку NFC, свыше 160 режимов тренировок и 10 дней автономности. Устройство совместимо с операционными системами Android и iOS. Apple Watch SE 3 – для владельцев iPhone. Хотя здесь отсутствуют ЭКГ и датчик кислорода в крови, для большинства пользователей возможностей часов будет более чем достаточно. Батарея держит заряд 18 часов.

Samsung Galaxy Watch 7 – оптимальный вариант для Android. Модель предлагает качественный AMOLED-экран, функции на базе искусственного интеллекта, точный мониторинг здоровья и тесную интеграцию с телефонами Samsung.

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Garmin Forerunner 55 – для фанатов фитнеса. Часы отличаются высокой точностью GPS, автономностью до двух недель и расширенными фичами для анализа тренировок. Однако ради длительной работы здесь пришлось отказаться от некоторых "умных" функций, например NFC-платежей

– для фанатов фитнеса. Часы отличаются высокой точностью GPS, автономностью до двух недель и расширенными фичами для анализа тренировок. Однако ради длительной работы здесь пришлось отказаться от некоторых "умных" функций, например NFC-платежей Garmin Approach S12 – для любителей гольфа. Они содержат базу более чем из 43 тысяч полей и помогает анализировать каждый удар. А батареи хватает на месяц.

– для любителей гольфа. Они содержат базу более чем из 43 тысяч полей и помогает анализировать каждый удар. А батареи хватает на месяц. Fitbit Air – фитнес-гаджет без лишних функций. Это не совсем часы, а скорее безэкранный трекер для тех, кто хочет заниматься спортом и не отвлекаться. Устройство максимальное легкое и дешевое.

Ранее на рынке появились смарт-часы с самой мощной батареей. Новинка Honor способна проработать до 35 дней в энергосберегающем режиме и до 17 дней при обычном использовании.

Эксперты называли 4 модели смарт-часов, которые не стоят своих денег в 2026 году. Причины разные – слабые "умные" функции, неточная работа датчиков, плохая автономность или просто неудачное соотношение цены-возможностей.

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