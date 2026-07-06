Есть попадания на 34 локациях: Воздушные силы раскрыли, сколько вражеских ракет и дронов сбиты

Всего россияне задействовали 419 средств воздушного нападения.

В ночь на 6 июля, начиная с 18:00 5 июля, россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов – всего было задействовано 419 средств нападения. Из них 363 были сбиты или подавлены. Основным направлением удара был Киев. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Среди 419 средств, зафиксированных радиотехническими войсками Воздушных сил, было 68 ракет и 351 беспилотник различных типов, в частности 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс" (районы запуска – Курская обл., РФ); 23 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400" (районы запуска – Брянская, Орловская, Курская обл., – РФ); 33 крылатые ракеты Х-101 (районы запуска – Вологодская, – РФ); 6 крылатых ракет "Калибр" (район запуска – Новороссийск, РФ); 351 ударный БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (с направлений Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецка).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – сообщили Воздушные силы.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила/подавила 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов. А именно: 31 крылатую ракету Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр", 326 вражеских БПЛА различных типов.

Предварительно, по информации Воздушных сил, зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 16 локациях.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", – добавили в Воздушных силах ВСУ.

Российская атака 6 июля

Как сообщалось ранее, в Киеве после атаки РФ растет количество погибших и раненых. По состоянию на 9 часов россияне унесли жизни 11 человек в столице. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали, в том числе троих детей. По словам мэра Виталия Кличко, разрушения и повреждения зафиксированы в четырех районах города, больше всего пострадал Подольский район, есть попадание в жилые многоэтажки также в Дарницком районе.

В Киевской области из-за российской атаки детонируют боеприпасы в Вишневом Бучанского района. Людей призывают находиться в безопасном месте, подальше от окон и стеклянных поверхностей. В районе погиб человек. Последствия вражеской атаки зафиксированы в Вышгородском и Броварском районах области. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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