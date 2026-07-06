Не сбита ни одна баллистическая ракета: эксперт назвал ночную атаку одной из худших за годы войны

Ночью произошел один из самых сильных обстрелов, в ходе которого не была сбита ни одна баллистическая ракета.

В ночь на 6 июля произошел один из самых ужасных ударов по Украине, поскольку не была сбита ни одна баллистическая ракета россиян.

Об этом говорится в сообщении администратора Telegram-канала "Николаевский Ваньок". "Один из самых сильных обстрелов был сегодня ночью. Не было сбито ни одной баллистической ракеты или "Циркона", – отмечается в сообщении.

Также обращается внимание на тенденцию, на фоне которой это происходит.

Видео дня

"Тенденция какая-то непонятная: чем больше у нас рассказывают о том, как мы хотим мира и/или встречи по вопросам мира, тем больше баллистических ракет используется во время массированных обстрелов", – подчеркнул "Николаевский Ваньок".

Отметим, что Telegram-канал "Николаевский Ваньок" связывают с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом.

Сам Ким ранее подтвердил факт сотрудничества.

Удар по Украине в ночь на 6 июля

Как писал УНИАН, ночью 6 июля россияне нанесли по Украине массированный дронно-ракетный удар, основной целью которого был Киев. В результате атаки произошли значительные разрушения жилых домов. Погибло не менее 14 человек, еще около 60 получили ранения, среди них – маленькие дети.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что такие тяжелые последствия в столице произошли именно из-за баллистических ударов, для отражения которых Украине крайне необходимы ракеты-перехватчики.

Игнат добавил, что среди 419 средств поражения, примененных РФ, было 68 ракет – 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс"; 23 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400"; 33 крылатые ракеты Х-101; 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: