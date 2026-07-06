Главный страх водителей перед электрокарами оказался мифом: что выяснили в WSJ

Производителям электромобилей удалось значительно улучшить свои модели за последние несколько лет.

Мужчина из Британии отправился в поездку по Англии протяженностью почти 420 километров на своем электромобиле Tesla Model 3 без подзарядки. Новый электрокар без проблем справился бы с таким маршрутом, но его автомобиль имеет пробег свыше 390 000 километров.

Как пишет The Wall Street Journal, владелец компании по продаже подержанных электромобилей Ричард Симонс решил проверить, сколько сможет проехать Tesla Model 3 с большим пробегом. Он выяснил, что электрокары продолжают хорошо работать даже после нескольких сотен тысяч километров пробега, что стало для него приятным сюрпризом.

"Они доказывают, что являются исключительно надёжными", - сказал Симонс.

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По данным компании Recurrent, после пяти лет эксплуатации средний электромобиль по-прежнему способен преодолевать до 95% своего первоначального запаса хода. Это превосходит ожидания многих водителей.

Руководитель отдела аналитики автомобильного портала Edmunds Джессика Колдуэлл рассказал журналистам, что пока далеко не все автомобилисты не доверяют электромобилям, опасаясь, что их реальный запас хода будет значительно ниже заявленных показателей.

"Среди покупателей по-прежнему царит значительная настороженность", - отметила она.

В 2025 году исследовательская компания AutoPacific провела опрос, который показал, что многие автомобилисты не покупают электромобили, так как опасаются, что замена аккумуляторной батареи обойдется слишком дорого.

Главные проблемы электромобилей удалось решить

Эксперты подчеркивают, что электромобили, выпущенные с 2022 года, гораздо реже нуждаются в замене аккумуляторной батареи, чем модели, выпущенные раньше. Также многие современные модели имеют более большой запас хода.

Кроме того, в издании отметили, что благодаря прогрессу в области аккумуляторных технологий электромобили теперь избегают таких проблем, как, например, те, что преследовали первую версию Nissan Leaf при выходе на рынок в 2010 году. В тех автомобилях отсутствовала технология охлаждения аккумуляторной батареи, которая есть в более новых моделях, и они попали в заголовки новостей из-за быстрого износа.

Соучредитель и генеральный директор Recurrent Скотт Кейс считает, что пока восприятие покупателей не совсем соответствует реальности.

"Я считаю, что люди должны испытывать гораздо больше доверия, чем сейчас", - заявил он.

Научный сотрудник Лондонской школы экономики Виет Нгуен-Тиен в разговоре с журналистами отметил, что новые электромобили имеют срок службы, сопоставимый со сроком службы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, даже при большем пробеге. Он подчеркнул, что улучшение химического состава автомобильных аккумуляторных батарей, систем управления батареей и терморегулирования стало решающим фактором, позволившим продлить срок службы аккумуляторных батарей и снизить их стоимость.

Согласно отчету BloombergNEF, опубликованному в конце прошлого года, цены на аккумуляторные батареи снизились более чем на 90% с 2010 года. Отраслевые аналитики отмечают, что затраты на замену батарей также снижаются, поскольку все больше электромобилей проектируются с учетом возможности ремонта в долгосрочной перспективе.

По данным Recurrent, замена аккумуляторной батареи после истечения гарантийного срока может стоить от 5 000 до 16 000 долларов в зависимости от производителя. Однако многие производители давно перешли к практике, позволяющей ремонтировать отдельные компоненты аккумуляторных батарей, что дает владельцам возможность избежать полных затрат на замену батареи.

Некоторые проблемы остаются

В издании добавили, что некоторые проблемы электромобилей все еще не удается решить. По данным компании Geotab, аккумуляторная батарея, которая часто подвергается быстрой зарядке с высокой мощностью, теряет свою емкость в среднем в два раза быстрее, чем аккумуляторная батарея, заряжаемая с меньшей мощностью.

По словам экспертов, частая зарядка аккумуляторной батареи до 100% или ее длительное нахождение в состоянии разряда до 0% также могут со временем сократить запас хода. Кроме того, запас хода электромобилей обычно снижается в условиях крайнего холода или жары.

Ferrari нашла виновника провала электромобиля Luce

Напомним, что презентация электромобиля Ferrari Luce обернулась скандалом. Пользователи соцсетей и конкуренты высмеяли новую модель, а акции компании обвалились.

Вскоре после презентации компания Ferrari уволила своего директора по маркетингу и коммерции Энрико Гальера, который занимал эту должность в течение 16 лет. Таким образом, по мнению специалистов, итальянский бренд нашел "козла отпущения" после негативной реакции на свой электромобиль.

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