Силы обороны поразили два российских НПЗ и нефтяной терминал: детали от Генштаба

Также был поврежден железнодорожный путепровод в Луганской области, который противник использует для переброски личного состава и вооружения.

Пострадали два российских нефтеперерабатывающих завода, пункт дислокации ракетной бригады и терминал перевалки нефтепродуктов в Крыму.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале, в ночь на 6 июля подразделения Сил обороны Украины в очередной раз нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле (Ярославская область, Россия). Были зафиксированы взрывы в районе цели и задымление на территории предприятия.

Ярославский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность составляет 15 миллионов тонн нефти в год.

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"Завод производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора", – говорится в сообщении.

Поражение в Керчи

Кроме того, были поражены нефтеперерабатывающий завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" (населённый пункт Слободка) и пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады противника в районе (н. п. Луга) Ленинградской области России.

"Также был поражен терминал перевалки светлых нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1" в Керчи", – сообщили в Генштабе.

Этот терминал является одним из крупнейших комплексов по хранению и перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму. Резервуарный парк предприятия обеспечивает приемку, хранение и отгрузку бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, в том числе для нужд оккупационных войск в южных регионах Украины.

Поражение железной дороги

Кроме того, по данным Генштаба, был поражен железнодорожный путепровод в районе Довжанска Луганской области, который противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, склад беспилотников российских захватчиков в районе Червонопоповки и сосредоточение военной техники вблизи Писаревки Луганской области. Степень нанесенного ущерба уточняется, подчеркнули в ведомстве.

Подробности от СБУ

В то же время в Службе безопасности Украины в отношении Крыма отметили, что там были поражены три ангара с авиационной техникой на аэродроме "Гвардейское". Также под удар попали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" вблизи Симферополя, мобильная огневая группа в Керчи, резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1".

Блэкаут в Крыму

Как сообщалось ранее, на всей территории временно оккупированного Россией Крыма было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. По состоянию на утро 6 июля продолжались аварийно-восстановительные работы.

Назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что электроснабжение города было нарушено из-за украинской атаки за его пределами.

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