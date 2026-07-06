Россия запускает 'Герберы', которые позволяют себя сбивать: Флэш объяснил, что мог задумать враг

По словам специалиста, противник ищет коридоры для нанесения ударов с помощью "Шахедов".

В течение недели украинские военные фиксируют российские дроны "Гербера", оснащенные камерами и модемами, но они "позволяют" себя сбивать. Вероятно, враг изучает тактику перехватчиков ВСУ. Об этом предупредил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Специалист также опубликовал соответствующие фото и пояснил, что украинские пилоты уже на протяжении недели на всех направлениях фиксируют именно такие "Герберы".

Несмотря на то, что "Герберы" оснащены камерами и МЕШ (mesh-модемы позволяют дронам общаться друг с другом, обмениваться разведывательными данными и передавать сигнал оператору в режиме реального времени, – УНИАН), они "позволяют себя сбить", отметил Флэш.

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"Считаю, что противник изучает тактику и типы наших перехватчиков. Ищет коридоры для "Шахедов". Возможно, продолжается сбор наборов данных для обучения ИИ", – предположил специалист.

Россияне совершенствуют дроны

Ранее советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов предупредил, что украинский объект атаковал российский БПЛА "Молния" без какой-либо антенны управления. Как отметил Флеш, этот БПЛА был оснащен лишь камерой и компьютером. Он предположил: все идет к тому, что навигация, поиск цели и атака будут полностью автономными. Ранее подобные решения фиксировались только на БПЛА V2, и эксперт предупреждал, что противник на базе V2U обучает нейронную сеть. Вскоре украинские специалисты обнаружили такое решение на российских ударных беспилотниках-камикадзе "Молния".

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