Из сезонного овоща можно сделать восхитительные отбивные.

Все прекрасно знают, что куриные отбивные - магическое блюдо. Нажаришь целую миску, а потом каждый раз, проходя мимо, берешь одну штучку. То же самое произойдет, если сделать отбивные из кабачков в кляре или с сыром в панировочных сухарях - оторваться будет невозможно.

Отбивные из кабачков на сковороде в кляре с сыром

Каждая хозяйка сможет приготовить такие отбивные из кабачков - рецепт очень простой, и для него не нужны какие-то особенные ингредиенты. Сезонный овощ и то, что есть в шкафчике на кухне - вот и весь секрет.

Ингредиенты:

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два молодых кабачка;

2-3 куриных яйца;

3-4 ст.л муки;

твердый сыр - 50 гр;

растительное масло;

соль, перец.

Кабачки вымыть, обрезать плодоножки, нарезать овощи кружочками. Выложить ломтики в миску, посолить и оставить на 10-15 минут. Когда кабачки пустят сок, слить его, а ломтики промокнуть бумажной салфеткой. В плоскую тарелку насыпать муку, в глубокую вбить яйца, добавить тертый сыр, посолить их и поперчить.

Сковороду разогреть, каждый кусочек кабачка окунать сначала в муку, а затем в кляр, повторять так дважды. Выложить кабачки на сковороду, жарить по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать отбивные из кабачков в сырном кляре можно со сметаной и измельченным укропом.

Отбивные из кабачков в сухарях с сыром

Этот рецепт - прекрасный вариант летней закуски или ужина, и мы уверены, что он вам понравится, и вы захотите повторить его неоднократно.

Ингредиенты:

два молодых кабачка;

100-150 гр твердого сыра;

2-3 яйца;

3-4 ст.л муки;

растительное масло;

соль, перец, копченая паприка;

4-5 ст.л панировочных сухарей.

Отбивные из кабачков в сырной панировке готовятся так же просто, как и в обычном кляре. Кабачки нужно вымыть, удалить плодоножки, нарезать овощи на длинные пластины - так же, как вы бы нарезали куриное филе. Затем в глубокую миску вбить яйца, добавить соль и перец, взбить вилкой. На одну плоскую тарелку насыпать муку, на вторую - панировочные сухари, тертый сыр и паприку. Кусочки кабачков окунать сначала в муку, затем в яичный кляр, затем в панировочные сухари с сыром. Жарить на сковороде по 4-5 минут с каждой стороны, а затем подавать к столу.

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