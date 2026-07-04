Рассказываем, что означает День национальной полиции Украины, а также кого и как с ним можно поздравлять.

День Национальной полиции Украины был принят после реформы правоохранительной системы в 2015 году. Тогда, 4 июля первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве, что стало символическим началом пути к европейским стандартам. Поздравим же в этот день стражей порядка нашей страны.

День полиции Украины - что означает праздник

Изначально праздник отмечался 4 августа – в день подписания закона. Однако в 2018 году указом президента дата была изменена на 4 июля, чтобы подчеркнуть именно день присяги первых полицейских. С тех пор эта дата закрепилась в календаре и стала символом начала реформы, которая существенно изменила подход к работе правоохранительных органов.

При этом День полиции в Украине относится не только к патрульным, но и к следователям, оперативным работникам, кинологам и специалистам других подразделений. В более широком смысле он касается всех, кто ежедневно обеспечивает безопасность, защищает права граждан и поддерживает общественный порядок в непростых нынешних условиях.

Видео дня

Кроме того, этот день можно считать как знак уважения к работе полиции, ее роли в защите людей и укреплении доверия между обществом и государством.

Поздравления и открытки на День полиции - что пожелать защитникам

Поздравляю с Днем Национальной полиции! Пусть служба проходит спокойно, решения всегда будут верными, а дома вас ждут любовь, забота и тепло. Крепкого здоровья и благополучия!

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С профессиональным праздником! Желаю уверенности в каждом дне, надежных коллег рядом и поменьше тревожных вызовов. Пусть удача проявляется как на службе, так и в жизни!

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С Днем полиции! Спасибо за службу, мужество и отвагу. Пусть работа приносит уважение, а каждый новый день начинается с хороших новостей.

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Поздравляю всех сотрудников Национальной полиции! Желаю сил, выдержки и душевного спокойствия. Пусть от людей будет больше благодарности, а в работе – больше тихих дней.

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С праздником, стражи порядка! Пусть ваш профессионализм помогает преодолевать любые трудности, а рядом всегда будут верные друзья и поддержка близких. Счастья и здоровья!

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Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины! Желаю безопасной службы, новых достижений и уверенности в завтрашнем дне. И пусть в семье всегда царят согласие, уют и мир.

Открытки с Днем полиции

Ранее мы писали, как полиция задействована на линии боевого столкновения.

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