'Невероятно больно': звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян по Киеву

Они выразили соболезнования пострадавшим и погибшим украинцам.

В ночь на 6 июля россияне массированно атаковали Украину ракетами и дронами – всего было задействовано 419 средств нападения. Из них 363 были сбиты или подавлены. Основным направлением удара был Киев. Уже известно о 11 погибших украинцах и большом количестве пострадавших, а также о более чем 15 разрушенных домах.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию врага в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим и родным погибших.

"Бьют по домам. По детским комнатам. По жизни. Настолько жестоко, что не укладывается в голове. И чем дальше – тем страшнее ночи. Мои соболезнования всем пострадавшим. Ужасная боль", – написала продюсер Ирина Горовая в своем Instagram.

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Певица Светлана Тарабарова также эмоционально высказалась о пережитой ночи в своем Instagram.

"Сказать, что было страшно – это ничего не сказать. Соболезнования родным погибших. Сил тем, кто борется за жизнь. Спасибо нашим защитникам", – подчеркнула артистка.

Актриса Наталья Денисенко тоже до сих пор не может оправиться после обстрела.

"Досыпаем после страшной ночи. Зашла в новости и не могу поверить, что все мы переживаем это в реальности", – написала кинозвезда в Instagram и показала фото с сыном, с которым пряталась во время обстрела.

Свои эмоции не сдержал и ведущий Григорий Решетник. В своём Instagram он написал об атаке врага так:

"Было очень громко и нереально больно за последствия".

Последствия циничного удара по жилому дому в одном из столичных районов показала телеведущая Леся Никитюк.

"Киев... Просто жесть", – лаконично написала она в Instagram.

Ольга Сумская также показала кадры горящего дома в Подольском районе.

"Киев сейчас... Боже", – написала актриса в Instagram.

Напомним, ранее Тала Калатай показала разрушенный дом своей мамы после атаки на Киев.

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