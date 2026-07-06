Жена Павлика рассказала о 'прилете' в их ЖК

К счастью, семья певца не пострадала.

Супруга украинского певца Виктора Павлика – блогерша Катерина Репяхова – рассказала о "прилете" в их жилой комплекс.

Она опубликовала кадры горящего дома в своем Instagram. Екатерина также отметила, что, к счастью, с ними все в порядке, ведь во время атаки они находились в укрытии.

"Попадание в наш ЖК. С нами все в порядке, мы были в укрытии", – написала супруга артиста.

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Блогер добавила, что это уже третий обстрел их жилого комплекса, и показала последствия предыдущего попадания.

К слову, в ночь на 6 июля РФ атаковала Украину. Больше всего ракет и дронов страна-агрессор направила на столицу. Уже известно, что в результате циничного удара погибли 12 украинцев, а также много людей среди пострадавших. Спасательные работы продолжаются до сих пор.

Напомним, ранее УНИАН писал о реакции звезд украинского шоу-бизнеса на атаку россиян по Киеву.

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