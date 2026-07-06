РФ может снова массированно атаковать хоть завтра: Игнат предупредил об изменении тактики ударов

По словам военного, у России есть ресурсы для производства баллистического оружия.

Во время массированной комбинированной атаки, которую РФ осуществила по Киеву ночью 6 июля, в столице произошли разрушения и погибли люди именно из-за баллистических ударов, для отражения которых Украине крайне необходимы соответствующие ракеты-перехватчики. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, накануне вечером граждане Украины уже знали, что состоится массированная атака, ведь о ней предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

"Конечно, к атаке готовились… Сколько раз президент упомянул о Patriot – можно посмотреть во вчерашнем обращении. Большой акцент делался именно на воздушной обороне…" – отметил военный.

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Он предположил, что сегодня на дипломатическом уровне будет подниматься вопрос о воздушной защите Украины. Очевидно, противник воспользовался именно тем, что в Украине и в целом в мире ощущается дефицит ракет-перехватчиков.

"Сегодня 23 ракеты "Искандер М/С-400" и "Циркон"/"Оникс" – это противокорабельные ракеты, которые противник запускает с севера, они также летят по баллистической траектории. Только ракеты Patriot и их аналоги могут противостоять таким ракетам", – подчеркнул Игнат.

Он отметил, что у россиян есть соответствующие ресурсы для производства баллистических ракет, но речь идет о высокотехнологичном оружии, изготовление и сборка которого требуют определенного времени. Возможно, Россия сосредоточится на производстве именно баллистических, а не крылатых ракет, предположил Игнат.

Кроме того, по его словам, у противника появляется все больше ударных дронов с улучшенными характеристиками, в частности устойчивых к средствам РЭБ. Также у противника стало больше реактивных российских дронов, против которых приходится применять авиационные ракеты "воздух-воздух" и авиационные управляемые ракеты.

В то же время, как отметил представитель Воздушных сил, Силам обороны удалось уничтожить значительное количество вражеских БПЛА, крылатых ракет, а ракеты морского базирования типа "Калибр" ликвидированы на 100 процентов.

"Все попадания и разрушения, которые произошли сейчас в Киеве, – все из-за баллистики", – констатировал военный.

Враг изменил тактику

Его также попросили прокомментировать тот факт, что предыдущая массированная атака на столицу Украины произошла всего 4 дня назад, мол, не свидетельствует ли это о том, что подобные удары теперь будут повторяться именно с такой периодичностью. По словам Игната, обычно РФ наносила подобные удары с большим интервалом, но сейчас враг изменил тактику.

"Они могут нанести удары и на следующий день. Надо быть готовыми к таким вариантам, что противник может повторить атаку. Игнорировать воздушную тревогу не нужно. Но возможности у них – не безграничны. Если бы у них была возможность обстреливать нас ежедневно, они бы это делали", – сказал Игнат.

Массированный удар по Украине 6 июля

Как писал УНИАН, в ночь на 6 июля, начиная с вечера воскресенья, 5 июля, РФ нанесла по Украине массированный комбинированный удар беспилотниками, ракетами воздушного, наземного и морского базирования. Всего враг задействовал 419 средств воздушного нападения, из которых 363 были сбиты или подавлены. По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением атаки стал Киев, где уже известно о 11 погибших и десятках раненых.

Среди 419 средств поражения – более 350 беспилотников различных типов и 68 ракет – 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс"; 23 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400"; 33 крылатые ракеты Х-101; 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр". По предварительным данным, сбито/подавлено 363 цели – 326 беспилотников, 31 крылатая ракета Х-101 и 6 "Калибров".

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