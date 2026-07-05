Разбираемся, от чего зависят сроки уборки чеснока, какие признаки указывают на зрелость и как не испортить урожай.

Уборка озимого чеснока требует правильного выбора времени.

Если поспешить, головки будут плохо храниться, а если опоздать - начнут распадаться на зубчики прямо в земле.

Рассказываем, когда копать зимний чеснок в Украине и по каким признакам определить, что он полностью созрел.

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Когда копать чеснок в Украине

Точных дат, когда копать озимый чеснок, не существует. В Украине сроки зависят от региона, температуры и количества осадков летом.

Обычно урожай убирают в такие сроки:

на юге Украины - с начала до середины июля;

в центральных областях - примерно с 15 по 25 июля;

на севере и западе страны с 20-х чисел июля и до начала августа, если лето не очень жаркое.

Если же в июне и июле стояла жара, то копать чеснок можно немного раньше обычного. При прохладной и дождливой погоде созревание нередко задерживается на несколько дней или даже неделю.

Ориентироваться нужно прежде всего на внешний вид чеснока - состояние листьев и головок. О том, что зимний чеснок пора выкапывать, говорят такие признаки:

нижние листья полностью пожелтели и подсохли;

верхние листья начинают желтеть, но еще остаются зелеными;

головка чеснока покрыта плотными сухими чешуйками, а зубчики хорошо отделяются друг от друга;

корни становятся сероватыми, а почва вокруг головки может слегка растрескаться.

Самый точныйпризнак, когда нужно копать чеснок - это его стрелки. Если они полностью выпрямляются, а оболочка соцветия растрескивается, то овощ пора выкапывать.

С уборкой чеснока нельзя ни спешить, ни запаздывать: выкопаете рано - чеснок будет хуже храниться. Опоздаете - головки начнут распадаться на отдельные зубчики, и срок хранения тоже заметно сократится.

При уборке важно соблюдать несколько простых правил:

собирайте чеснок в сухой и желательно солнечный день без дождя;

за 10-14 дней до уборки прекратите полив, чтобы головки успели подсохнуть;

не выдергивайте чеснок за ботву - аккуратно подкопайте его вилами или лопатой.

После уборки овощ просушивают под навесом вместе с листьями в течение нескольких дней. Только после того, как он полностью высохнет, обрезают ботву и корни, а затем отправляют урожай на хранение.

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