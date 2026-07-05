Уборка озимого чеснока требует правильного выбора времени.
Если поспешить, головки будут плохо храниться, а если опоздать - начнут распадаться на зубчики прямо в земле.
Рассказываем, когда копать зимний чеснок в Украине и по каким признакам определить, что он полностью созрел.
Когда копать чеснок в Украине
Точных дат, когда копать озимый чеснок, не существует. В Украине сроки зависят от региона, температуры и количества осадков летом.
Обычно урожай убирают в такие сроки:
- на юге Украины - с начала до середины июля;
- в центральных областях - примерно с 15 по 25 июля;
- на севере и западе страны с 20-х чисел июля и до начала августа, если лето не очень жаркое.
Если же в июне и июле стояла жара, то копать чеснок можно немного раньше обычного. При прохладной и дождливой погоде созревание нередко задерживается на несколько дней или даже неделю.
Ориентироваться нужно прежде всего на внешний вид чеснока - состояние листьев и головок. О том, что зимний чеснок пора выкапывать, говорят такие признаки:
- нижние листья полностью пожелтели и подсохли;
- верхние листья начинают желтеть, но еще остаются зелеными;
- головка чеснока покрыта плотными сухими чешуйками, а зубчики хорошо отделяются друг от друга;
- корни становятся сероватыми, а почва вокруг головки может слегка растрескаться.
Самый точныйпризнак, когда нужно копать чеснок - это его стрелки. Если они полностью выпрямляются, а оболочка соцветия растрескивается, то овощ пора выкапывать.
С уборкой чеснока нельзя ни спешить, ни запаздывать: выкопаете рано - чеснок будет хуже храниться. Опоздаете - головки начнут распадаться на отдельные зубчики, и срок хранения тоже заметно сократится.
При уборке важно соблюдать несколько простых правил:
- собирайте чеснок в сухой и желательно солнечный день без дождя;
- за 10-14 дней до уборки прекратите полив, чтобы головки успели подсохнуть;
- не выдергивайте чеснок за ботву - аккуратно подкопайте его вилами или лопатой.
После уборки овощ просушивают под навесом вместе с листьями в течение нескольких дней. Только после того, как он полностью высохнет, обрезают ботву и корни, а затем отправляют урожай на хранение.
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