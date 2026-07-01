Июль 2026 года будет довольно обычным, хотя и не без погодных сюрпризов.

С наступлением лета украинцев досаждает адская жара, которая местами достигает отметки +40°. Поэтому многие люди надеются, что второй летний месяц принесет долгожданное похолодание. Синоптики обещают, что высокая температура скоро снизится, хотя ещё несколько очень жарких дней всё же придётся пережить.

Мы разобрались, какая погода будет в июле 2026 года в крупнейших городах Украины. Для составления прогноза использовались данные с сайта о погоде Wisemeteo. Важно отметить, что сведения являются приблизительными и могут меняться в течение месяца.

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Погода в Киеве

Погода в Украине в июле будет переменчивой во многих городах, и столица не станет исключением. Месяц начнётся с привычной жары, однако уже с 3 числа температура воздуха снизится до более комфортных значений. С 7 по 15 и с 30 по 31 июля ожидаются осадки, а остальные дни будут преимущественно солнечными.

Ожидается, что во второй половине месяца погода в июле снова станет жаркой, хотя два последних дня месяца принесут некоторое облегчение.

Погода во Львове

Львовяне в середине лета смогут отдохнуть от жары. Погода в июле 2026 года будет довольно облачной и с большим количеством дождей. По прогнозу, после 1 числа температура ни разу не поднимется выше +27°, а ночи будут ощутимо прохладными. Завершится месяц похолоданием с осадками.

Погода в Днепре

По показателям температуры погода в Днепре в целом будет похожа на львовскую. Однако днепряне получат меньше дождей и больше солнца. Жара спадет в начале месяца и больше не вернется, а конец июля будет характеризоваться особенно холодными ночами.

Погода в Харькове

Харьковчанам в июле не стоит убирать вентиляторы, ведь жара полностью не отступит. Хотя периоды прохлады в течение месяца тоже ожидаются. В целом погода в июле 2026 года ожидается очень тёплой, особенно в последние две недели. Однако дожди также не будут редкостью – около половины всех дней пройдут с осадками.

Погода в Одессе

Одесситы в июле будут наслаждаться почти ежедневными солнечными ваннами. Прогноз погоды на месяц предсказывает всего один пасмурный день и два дождливых. Температура воздуха будет высокой, но вполне терпимой, с тёплыми ночами.

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