Дочь Кравец сообщила, что дом родителей пострадал в результате атаки РФ

Мария отметила, что это была тяжелая ночь для киевлян.

Старшая дочь известной украинской актрисы и ведущей Елены Кравец – Мария – отреагировала на атаку россиян на Киев. Девушка также сообщила, что дом родителей пострадал от взрывов.

В своём InstagramМария отметила, что это была очень страшная ночь.

"У родителей выбило окна, ракета попала в дом рядом с подругой, наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых весь дом сотрясается. 5 часов тревоги в страхе и совсем без сна", – написала дочь Кравец.

Видео дня

Мария подчеркнула, что, несмотря на сложную ночь, самое главное – что все живы.

"Самое главное – все родные и близкие живы, но всё это – абсолютная жесть. Сочувствую пострадавшим. Давайте держаться", – написала она.

К слову, в ночь на 6 июля страна-агрессор в очередной раз цинично атаковала Украину. Больше всего ракет и дронов россияне направили на столицу. В результате удара погибли 14 украинцев, а также известно о многих пострадавших. Спасатели до сих пор расчищают завалы, где еще могут находиться люди.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика рассказала о "прилете" в их жилой комплекс.

Вас также могут заинтересовать новости: