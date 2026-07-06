Неделя в Киеве начнется без жары, но погоду испортит ветер

В столице сегодня также может пройти кратковременный дождь.

Новая рабочая неделя в Киеве начнется без жары, но с дождем и порывистым ветром. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение днем температура в столице максимально поднимется до +22°. Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, по Киевской области - гроза.

Ветер западный 7-12 м/с с порывами до 20 м/с. Атмосферное давление 742*744 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Тернополе 6 июля ночью +13°, днем +22°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +15°, днем +25°, дождь.

В Виннице сегодня будет +14°...+23°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+21°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня ночью +16°, днем +24°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +25°, ясно.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +15°...+23°, дождь.

В Одессе 6 июля - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +17°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +27°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +14°, а днем +21°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +16°...+25°, дождь.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +28°.

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