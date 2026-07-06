В Вишневом повышен уровень загрязнения воздуха: что происходит в Киевской области

В других населенных пунктах области, где ведется мониторинг, проблем с качеством воздуха не зафиксировано.

В Вишневой общине Киевской области зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха углекислым газом и пылью из-за ударов россиян.

Об этом сообщает на своем сайте Киевская областная военная администрация.

"По данным среднесуточных наблюдений, в Вишневой общине зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, образующейся в результате пожаров", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что пожары сопровождаются попаданием в воздух продуктов горения и мелких твёрдых частиц.

"Они могут негативно влиять на самочувствие, прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных", – подчеркнули в КОВА.

Поэтому для улучшения ситуации специалисты рекомендуют:

• держать окна закрытыми;

• ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

• пить достаточно воды;

• при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.

Ситуация в других населенных пунктах Киевской области

В КОВА отметили, что в других населенных пунктах Киевской области, где проводится мониторинг, превышения допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Кроме того, уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется на 16 постах наблюдения, расположенных в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Иванков, Вишневое, поселке Великая Димерка и с. Подгорцы Обуховского района.

Что произошло в Вишневом

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские оккупанты осуществили массированный комбинированный обстрел Украины ракетами и дронами. В связи с угрозой повторной детонации взрывоопасных предметов после массированной российской атаки в городе Вишневом и селе Крюковщина объявили об эвакуации для всех желающих.

Впоследствии было сообщено, что детонация взрывоопасных предметов в Вишневом уже прекратилась. С места инцидента было эвакуировано более 600 человек.

В Вишневом в результате российского удара погибли три человека. Известно о 26 пострадавших, среди которых двое детей – младенец возрастом 9 месяцев и 12-летний ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: