В Вишневом повышен уровень загрязнения воздуха: что происходит в Киевской области

В Вишневой общине Киевской области зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха углекислым газом и пылью из-за ударов россиян.
Об этом сообщает на своем сайте Киевская областная военная администрация.
"По данным среднесуточных наблюдений, в Вишневой общине зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, образующейся в результате пожаров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожары сопровождаются попаданием в воздух продуктов горения и мелких твёрдых частиц.
"Они могут негативно влиять на самочувствие, прежде всего людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных", – подчеркнули в КОВА.
Поэтому для улучшения ситуации специалисты рекомендуют:
• держать окна закрытыми;
• ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
• пить достаточно воды;
• при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.
Ситуация в других населенных пунктах Киевской области
В КОВА отметили, что в других населенных пунктах Киевской области, где проводится мониторинг, превышения допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Кроме того, уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется на 16 постах наблюдения, расположенных в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Иванков, Вишневое, поселке Великая Димерка и с. Подгорцы Обуховского района.
Что произошло в Вишневом
Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские оккупанты осуществили массированный комбинированный обстрел Украины ракетами и дронами. В связи с угрозой повторной детонации взрывоопасных предметов после массированной российской атаки в городе Вишневом и селе Крюковщина объявили об эвакуации для всех желающих.
Впоследствии было сообщено, что детонация взрывоопасных предметов в Вишневом уже прекратилась. С места инцидента было эвакуировано более 600 человек.
В Вишневом в результате российского удара погибли три человека. Известно о 26 пострадавших, среди которых двое детей – младенец возрастом 9 месяцев и 12-летний ребенок.