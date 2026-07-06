Удары россиян по АЗС: эксперт ответил, против кого они направлены

Удары по заправочным станциям - это удары по гражданской логистике, поскольку АЗС пользуются только обычные украинцы.

Целенаправленные удары России по топливной инфраструктуре, в том числе по АЗС, направлены против гражданского населения, поскольку на военную логистику это не влияет.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, военный эксперт Иван Тимочко.

"Удары по заправочным станциям – это удары по гражданской логистике. Потому что АЗС используют только гражданские лица, ведь это розничная торговля топливом. Это не централизованная переработка нефти, это продажа готового продукта по розничным ценам. Там небольшие объемы топлива. Сколько максимум может быть на одной заправке? Несколько тонн топлива", – сказал он.

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По словам эксперта, если говорить о военной структуре, например, на уровне батальона, для него заправки одномоментно не хватило бы.

"На военных это никак не повлияет. Армия снабжается совершенно иначе, может использовать даже другие марки топлива. Да, они используют совместимое топливо, но армия – это в основном дизель. Армия – это в основном специальные виды топлива, специальные смазочные материалы. Автозаправки – это точки розничной торговли гражданским топливом. Там совсем другой способ заправки, совсем другой способ распределения топлива, перевозок", – пояснил он.

Тимочко подчеркнул, что армия полностью автономна – и в плане топлива, и в плане энергетики, и в плане материальной базы. Для этого всегда разделяют гражданский и военный секторы.

В то же время, как считает Тимочко, удары по АЗС – это попытка параллельно показать самой Москве, что вот, мол, смотрите, не только в России кризис, мы устроим кризис в Украине, примем зеркальные меры.

"У нас нет крупных нефтеперерабатывающих заводов или нефтеналивных терминалов, поэтому противник решил наносить удары просто по тому, до чего может дотянуться на элементарно тактическом уровне. Я не говорю, что это не представляет проблемы для людей. Существуют риски гибели как работников, так и тех, кто может заехать, чтобы заправиться, а также потери продукции и товаров. К тому же, заправки у нас – это не только точки продажи топлива, там есть определенные продукты, продажа элементарных инструментов, там есть связь, можно подзарядить разного рода гаджеты", – резюмировал он.

Смена тактики россиян

Как сообщал УНИАН, россияне изменили тактику нанесения ударов, поэтому все чаще целенаправленно атакуют украинские АЗС. Также под ударами оказываются склады и гражданские объекты с горючими материалами.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подчеркнул, что россияне таким образом хотят создать картинку для телевидения: как будто они сжигают логистику и наносят огромный удар по Украине.

По его словам, это делается для того, чтобы по российскому телевидению можно было показывать: вот мы тоже сжигаем их логистику, вот она горит, и вот какой огромный удар мы наносим Украине.

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