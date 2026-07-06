Кроссоверы совершили 'революцию': названы самые популярные в Украине свежепригнанные авто

Кроссоверы вышли на первый план, потеснив традиционные хэтчбеки и универсалы С-класса.

Импорт подержанных автомобилей демонстрирует устойчивую стабильность – в июне в Украине зарегистрировали 21 378 свежепривезенных легковых автомобилей. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

Это почти полностью повторяет майский показатель: по сравнению с предыдущим месяцем импорт сократился лишь на 0,3%. В то же время в годовом исчислении он вырос на 3,9%.

Главными тенденциями июня стали бесспорное доминирование бензиновых автомобилей и устойчивый спрос на среднеразмерные кроссоверы европейского и американского производства. Автомобили с бензиновыми двигателями составили более половины всех импортированных подержанных машин.

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"После весеннего перепуга с дизелем по 90 грн/л покупательский интерес к тяжелому топливу существенно охладел, поэтому даже его июньское подешевение до 77 грн/л пока не вернуло импорту дизельных автомобилей прежние масштабы", – отмечают в Институте исследований авторынка.

Структура импорта по типу топлива:

бензиновые автомобили – 55%;

дизельные – 20,1%;

электромобили (BEV) – 12,4%;

гибридные (HEV/PHEV) – 9,3%;

автомобили с ГБО – 3,2%.

Самые популярные бренды

В рейтинге производителей бесспорными лидерами остаются немецкие бренды. Volkswagen (2930 автомобилей) и Audi (2128) уверенно возглавляют список, значительно опережая конкурентов.

Далее следуют Nissan (1711) и BMW (1644), которые активно завозят автомобили как с европейских лизинговых аукционов, так и со страховых аукционов США. Большой популярностью пользуются "народные" бренды, такие как Kia, Škoda и Hyundai. Замыкает десятку лидеров Tesla.

Самые популярные модели

Рейтинг моделей демонстрирует главное изменение в предпочтениях украинских покупателей: традиционные хэтчбеки и универсалы С-класса уступили место кроссоверам.

Лидерами июньского рейтинга моделей стали Volkswagen Tiguan (861 автомобиль) и Audi Q5 (671). Популярность этих моделей объясняется сочетанием практичности, высокого клиренса и широкого предложения на американском рынке подержанных авто.

Полностью электрическая Tesla Model Y (370) вошла в десятку самых популярных моделей, заняв девятую позицию. Это подтверждает её статус одного из самых ликвидных электромобилей на украинском рынке.

Среди премиальных брендов лидером по количеству импортированных машин остается Porsche. В течение июня украинскую регистрацию получили 89 автомобилей этой марки.

Одним из самых интересных новичков украинского авторынка стала компания Xiaomi – в июне в стране зарегистрировали один автомобиль китайского бренда.

Одним из "экзотических деликатесов" отечественного рынка стал вьетнамский VinFast, который сегодня штурмует мировые авторынки с помощью нового электрокроссовера.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия в Украине было продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Лидером рынка стал кроссовер Renault Duster, популярность которого в значительной степени объясняется доступной ценой. На втором и третьем местах также оказались кроссоверы, а именно – Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.

Среди брендов лидером украинского рынка новых легковых автомобилей осталась японская Toyota. Второе и третье места заняли европейские Renault и Škoda.

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