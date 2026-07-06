Что делать с георгинами в июле, чтобы они цвели до самой осени: три важных момента

При соблюдении этих простых рекомендаций георгины будут цвести обильно и смогут украшать сад практически до первых осенних заморозков.

В июле георгины вступают в период активного цветения, однако для того, чтобы они радовали яркими бутонами до самой осени, растениям необходим регулярный уход. Издание Homes and Gardens рекомендуют уделить внимание трем важным процедурам.

Во время цветения георгины быстро расходуют запасы питательных веществ, поэтому их желательно подкармливать раз в неделю. Лучше всего использовать жидкие удобрения с высоким содержанием калия – они стимулируют образование новых бутонов и продлевают цветение. Подойдут также удобрения для томатов, которые отличаются повышенным содержанием этого элемента.

Дополнительно рекомендуется замульчировать почву компостом или другой органикой. Это поможет сохранить влагу в жаркие дни и обеспечит растения дополнительным питанием.

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Установите опоры для высоких сортов

Крупные георгины с тяжелыми цветками нередко ломаются под собственным весом или из-за сильного ветра. Чтобы этого избежать, стебли лучше заранее подвязать к опорам высотой около 1,2–1,8 метра.

Для подвязки используйте мягкие ленты или шпагат, которые не повреждают стебли. Подвязку делают свободной, чтобы растение могло нормально развиваться.

Удаляйте увядшие цветы

Один из самых эффективных способов продлить цветение – регулярно срезать отцветшие соцветия. Тогда растение перестает тратить силы на образование семян и направляет энергию на формирование новых бутонов.

Если вы выращиваете георгины для букетов, смело срезайте цветущие стебли – это также стимулирует дальнейшее цветение. Для обрезки используйте острый и чистый секатор, срезая стебель до ближайшей пары листьев. Вскоре из этих узлов появятся новые побеги с цветами.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как и когда высаживать георгины.

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