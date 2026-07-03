Адвокат разъяснила, будут ли наказывать граждан за выкопанные на участке колодцы.

В сети активно распространяется информация о якобы новых крупных штрафах за нелегальные скважины. В то же время некоторые украинцы не понимают, что именно подпадает под понятие "скважины". Поэтому многие люди беспокоятся, не накажут ли их за выкопанные во дворе домашние колодцы.

Что известно о "новом" штрафе за воду из скважин

Штрафы, о которых идет речь, представляют собой наказание за незаконное пользование подземными водами. На самом деле оно существует и сейчас – физических лиц за нарушение штрафуют на 51–85 гривень, а юридических – на 85–136 гривень. Поскольку эти суммы незначительны, в Раде хотят их увеличить.

Установить более строгий штраф за скважину предлагают законопроекты №15096 и №15096-1. Пока ни один из них не принят даже в первом чтении, поэтому это лишь предложения для правительства. В комментарии УНИАН адвокат Дина Дрижакова объяснила, кого на самом деле коснутся новые штрафы, если их примут, могут ли наказать владельцев домашних колодцев и как легализовать скважину для бизнеса.

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Кто получит штраф за незаконную скважину

"Этот законопроект и, в принципе, эта паника в СМИ в отношении рядовых граждан являются необоснованными. Предлагаемые изменения ужесточают финансовую ответственность исключительно для недобросовестного бизнеса, который, по сути, бесконтрольно истощает подземные недра в коммерческих целях. Для рядовых украинцев с их домашними колодцами, по сути, правила никак не изменятся", – пояснила адвокат.

Право граждан бесплатно использовать подземную воду для собственных нужд гарантировано законом, добавила Дрижакова. Оно не требует никакой регистрации или получения дополнительных разрешений. Поэтому штраф за колодец в нашей стране отсутствует, и колодцы легализовать не нужно.

"В статье 23 Кодекса Украины о недрах указано, что собственники и пользователи земельных участков имеют право в пределах своих участков добывать подземные воды для собственных хозяйственно-бытовых нужд. То есть пока вы пьете эту воду, готовите еду, пользуетесь душем, поливаете огород – вам не нужны никакие разрешения. При условии, что глубина скважины не достигает глубоких артезианских горизонтов, а объем добычи составляет менее 30 кубических метров в сутки. А это колоссальный объем, который ни одно домашнее хозяйство физически просто не может потреблять", – подчеркнула правовед.

Вместе с тем документ предусматривает существенное увеличение нынешних штрафов, которые сейчас являются фактически символическими. В частности, для предпринимателей за первое нарушение предлагается установить штраф в размере от 1 700 до 3 400 гривень, а за повторное – от 3 400 до 5 100 гривень. Для должностных лиц предприятий и организаций максимальный размер штрафа может достигать 6 800 гривень.

Разница между минимальным и максимальным размером штрафа будет зависеть от конкретных обстоятельств правонарушения и степени его тяжести.

Как получить разрешение на бурение скважины для водозабора

"Если речь идет о бизнесе, то сначала нужно будет разработать проект бурения – заказать техническую документацию и регистрацию в лицензированной проектной организации. Затем получить разрешение на специальное водопользование через государственный портал электронных услуг Госводагентства. После этого установить средства учета – счетчики воды и контроля объемов добычи. И, соответственно, последний шаг – это внесение данных в государственный реестр артезианских скважин, то есть подача сведений об обустройстве скважины", – пояснила эксперт.

Также адвокат рассказала, как узаконить уже существующую скважину. Процедура будет зависеть от обстоятельств: когда именно она была пробурена, оформлялась ли проектная документация, соответствует ли она действующим требованиям. Если необходимых документов нет, их придется подготовить, после чего пройти описанную выше процедуру легализации.

За такую скважину, которая используется в предпринимательской деятельности, после ее легализации нужно будет уплачивать установленные законом платежи за специальное водопользование. Кроме того, за оформление скважины также нужно будет уплатить государству установленную сумму.

Как уже упоминалось ранее, максимальный разрешенный объем добычи воды составляет 30 кубометров в сутки. Поэтому УНИАН спросил у эксперта, как проверяется эта норма.

"В Украине ведется государственный реестр артезианских скважин. Если появятся основания полагать, что вода используется в объемах, превышающих разрешенные, может быть назначена проверка. В зависимости от того, где расположена скважина – в селе, районе или другой местности, – на место может выехать экологическая инспекция и провести соответствующий контроль", – пояснила Дрижакова.

По результатам проверки специалисты будут устанавливать, соблюдает ли владелец требования.

"Исходя из практики могу сказать, что, скорее всего, в первую очередь, я думаю, будут проверять предприятия и фермерские хозяйства, а впоследствии дойдут и до рядовых граждан и их земельных участков", – подытожила адвокат.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

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