Путин придумал план, как обмануть Трампа в вопросе Константиновки, - ISW

Путин хотел использовать разговор с Трампом, чтобы убедить его в победе России на поле боя.

Кремль проводит целенаправленную информационную кампанию, цель которой – привлечь внимание администрации Трампа и западных СМИ к якобы захвату Россией Константиновки. О том, на какие ухищрения идет Путин, чтобы обмануть Трампа в этом вопросе, рассказали аналитики Института изучения войны.

Так, 4 июля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с Путиным. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин в ходе разговора подчеркнул, что европейские партнеры Украины имеют ложное представление о состоянии линии фронта, и рассказал Трампу о "реальной" ситуации на поле боя, в которой российские войска продвигаются по всему театру военных действий. Ушаков также отметил, что Путин заявил о захвате Константиновки, что, по словам Ушакова, является важным шагом на пути к захвату Россией оставшейся части Донецкой области.

Однако в ISW подчеркивают, что заявления Путина ложные, и российские войска проникли в Константиновку, но не захватили ее.

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Кремлевские чиновники регулярно преувеличивают тактические успехи России и представляют ложные и сфабрикованные доказательства, чтобы представить украинскую линию фронта как рушащуюся и оказать давление на Украину и ее партнеров.

При этом аналитики считают, что Кремль, вероятно, ожидал, что Путин поговорит с Трампом в честь Дня независимости США, поэтому сознательно организовал встречи Путина с несколькими российскими командирами 3 июля, на которых Путин заявил о захвате Константиновки российскими войсками.

"Вероятно, Путин стремился использовать этот разговор, чтобы представить Трампу свои преувеличенные заявления о продвижении и убедить его в победе России на поле боя", - отмечают аналитики.

В ISW считают, что Путин и другие кремлевские чиновники целенаправленно внедряют в информационное пространство Запада ложные сведения о том, что российские войска в ближайшее время захватят оставшуюся часть Донецкой области, чтобы убедить Запад капитулировать перед требованиями, которые Россия не может обеспечить военным путем.

Константиновка - что там происходит

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что информация о захвате Константиновки Россией не соответствует действительности, город остается под контролем Сил обороны. Пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев подчеркнул, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают оборонительную операцию как в самом городе, так и на подступах к нему.

В то же время начальник отдела коммуникаций 24 ОМБр Иван Петричак рассказал, что противник наступает по всей линии соприкосновения на Краматорском направлении, ситуация в Константиновке стала уже критически сложной.

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