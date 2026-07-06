'Это поощряет РФ 'побеждать' дома': Зеленский о причине несбитой ночью баллистики

Глава государства обратился к мировому сообществу.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что поставки ракет-перехватчиков от международных партнеров Украины являются недостаточными. Это стало причиной того, что российская баллистическая ракета не была сбита этой ночью.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в отношении российской баллистики. И причина – именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков", – подчеркнул Зеленский.

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Также президент обратился к мировому сообществу, прежде всего к Америке и европейским партнерам, с призывом "выйти с саммита НАТО в Анкаре с решительными решениями в поддержку нашей защиты неба, а значит, защиты жизней обычных людей".

"Пока ракеты для "Пatriot" остаются на складах союзников, это только поощряет Россию и дальше "наносить удары" по жилым домам. У США и Европы достаточно сил, чтобы остановить этот террор", – подчеркнул Зеленский.

Последствия российской атаки на Киев

Как отметил Зеленский, в столице сейчас продолжается ликвидация последствий. Повреждения зафиксированы более чем в 10 точках города, в частности в жилых домах. На местах работают все необходимые службы, которые делают все возможное, чтобы спасти людей и оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

"На данный момент удалось спасти 64 человека, среди них двое детей. На данный момент известно, что, к сожалению, в результате этой атаки погибли 11 человек. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 60 человек ранены", – сообщил глава государства.

Последствия атаки на Киевскую область

По словам президента, в Киевской области известно о 16 пострадавших, погибли три человека.

"В Вишневом продолжается пожар на месте ракетного удара. Проводится эвакуация людей из частного сектора. К ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских", – сообщил президент.

Масштабы разрушений и жертвы

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля Российская Федерация осуществила массированный комбинированный обстрел Украины. В частности, российские захватчики запустили 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс" и 23 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400". Зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет.

В результате атаки в Киеве растет число погибших. В Дарницком и Подольском районах столицы оккупанты поразили жилые многоэтажные дома.

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