Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 2 августа 2026 года.
С 1 июля сами правила призыва не меняются и продолжают действовать в прежнем виде, но параллельно набирает обороты масштабная реформа армии: вводятся новые контракты, меняется логика комплектования и системы выплат.
Рассказываем, кто подлежит мобилизации, кого мобилизуют в первую очередь и что изменится для военнообязанных.
Со скольки лет мобилизация в Украине
Призывной возраст в Украине 2026 закреплен законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Но на самом деле все решает не возраст, а статус, так как ключевое понятие здесь - "военнообязанный".
Мужчины до 25 лет, которые никогда не служили и не состоят в запасе, считаются призывниками. Привлечь к военной службе их можно только добровольно, по контракту для гражданских 18-24 лет.
Могут ли мобилизовать до 25 лет, если человек служил? Да - если молодой человек уже проходил службу или имеет военную подготовку, то он автоматически становится военнообязанным, и повестку ему могут вручить даже раньше 25 лет.
Однако на практике именно 25 лет - это реальная нижняя граница мобилизации: с этого возраста мужчина может быть призван, если нет отсрочки или освобождения от службы.
Верхняя граница не такая однозначная: максимальный возраст мобилизации в Украине для большинства составляет 60 лет, но для высшего офицерского состава - до 65 лет.
Мужчины старше 60 лет при желании также могут пойти служить на контрактной основе (Контракт 60+), если есть соответствующее решение командования.
Кого мобилизуют в первую очередь с 1 июля
С 1 июля правила мобилизации остаются без изменений - новых норм не вводилось, призыв по-прежнему регулируется действующим законодательством.
Кого сейчас могут мобилизовать:
- мужчины 25-60 лет без военного опыта, при условии отсутствия проблем со здоровьем, отсрочки или брони;
- мужчины 18-60 лет, которые уже проходили службу или имеют статус военнообязанных, включая офицеров запаса - если они признаны годными и не имеют отсрочки;
- граждане, ранее снятые с воинского учёта по состоянию здоровья, но впоследствии признанные годными по результатам повторной военно-врачебной комиссии, а также лица со статусом "ограниченно годен" (статус упразднен), если медкомиссия допускает к службе.
Таким образом, ключевыми факторами остаются не только возраст, но и военный статус, состояние здоровья и отсутствие законных оснований для освобождения от службы.
Напомним также, что с середины июня Министерство обороны запустило масштабную реформу системы комплектования ВСУ - она уже действует и существенно меняет подходы к мобилизации, бронированию и условиям прохождения службы.
Главное направление - это переход к адресному отбору мобилизованных по гражданской профессии, уровню образования и навыкам, с приоритетом для востребованных специалистов, то есть, медиков, ИТ-специалистов, связистов и водителей.
Отдельным направлением реформы становится открытие рынка рекрутинга иностранных граждан для усиления боевых подразделений и снижения потерь украинских военных. Планируется, что иностранцы смогут занять до 30-50% должностей штурмовиков и пехотинцев.