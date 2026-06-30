Рассказываем, кто подлежит мобилизации в Украине в июле 2026 и что обещает масштабная реформа, запущенная в июне.

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 2 августа 2026 года.

С 1 июля сами правила призыва не меняются и продолжают действовать в прежнем виде, но параллельно набирает обороты масштабная реформа армии: вводятся новые контракты, меняется логика комплектования и системы выплат.

Рассказываем, кто подлежит мобилизации, кого мобилизуют в первую очередь и что изменится для военнообязанных.

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Со скольки лет мобилизация в Украине

Призывной возраст в Украине 2026 закреплен законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" - призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Но на самом деле все решает не возраст, а статус, так как ключевое понятие здесь - "военнообязанный".

Мужчины до 25 лет, которые никогда не служили и не состоят в запасе, считаются призывниками. Привлечь к военной службе их можно только добровольно, по контракту для гражданских 18-24 лет.

Могут ли мобилизовать до 25 лет, если человек служил? Да - если молодой человек уже проходил службу или имеет военную подготовку, то он автоматически становится военнообязанным, и повестку ему могут вручить даже раньше 25 лет.

Однако на практике именно 25 лет - это реальная нижняя граница мобилизации: с этого возраста мужчина может быть призван, если нет отсрочки или освобождения от службы.

Верхняя граница не такая однозначная: максимальный возраст мобилизации в Украине для большинства составляет 60 лет, но для высшего офицерского состава - до 65 лет.

Мужчины старше 60 лет при желании также могут пойти служить на контрактной основе (Контракт 60+), если есть соответствующее решение командования.

Кого мобилизуют в первую очередь с 1 июля

С 1 июля правила мобилизации остаются без изменений - новых норм не вводилось, призыв по-прежнему регулируется действующим законодательством.

Кого сейчас могут мобилизовать:

мужчины 25-60 лет без военного опыта, при условии отсутствия проблем со здоровьем, отсрочки или брони;

мужчины 18-60 лет, которые уже проходили службу или имеют статус военнообязанных, включая офицеров запаса - если они признаны годными и не имеют отсрочки;

граждане, ранее снятые с воинского учёта по состоянию здоровья, но впоследствии признанные годными по результатам повторной военно-врачебной комиссии, а также лица со статусом "ограниченно годен" (статус упразднен), если медкомиссия допускает к службе.

Таким образом, ключевыми факторами остаются не только возраст, но и военный статус, состояние здоровья и отсутствие законных оснований для освобождения от службы.

Напомним также, что с середины июня Министерство обороны запустило масштабную реформу системы комплектования ВСУ - она уже действует и существенно меняет подходы к мобилизации, бронированию и условиям прохождения службы.

Главное направление - это переход к адресному отбору мобилизованных по гражданской профессии, уровню образования и навыкам, с приоритетом для востребованных специалистов, то есть, медиков, ИТ-специалистов, связистов и водителей.

Отдельным направлением реформы становится открытие рынка рекрутинга иностранных граждан для усиления боевых подразделений и снижения потерь украинских военных. Планируется, что иностранцы смогут занять до 30-50% должностей штурмовиков и пехотинцев.

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