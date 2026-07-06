Туристические регионы на юге Европы охватили масштабные лесные пожары: начались эвакуации

В Греции, Испании, Португалии и Франции туристов призывают быть осторожными.

Масштабные лесные пожары, бушующие по всей Южной Европе на фоне экстремальной жары, вынудили тысячи людей эвакуироваться из своих домов. Тем временем, туристов призвали внимательно следитить за рекомендациями местных властей.

Как пишет The Independent, сотни пожарных были направлены на борьбу с лесными пожарами в Греции, Испании и Португалии.

В частности, власти греческих Салоников призвали жителей некоторых районов города оставаться дома и закрывать окна и двери из-за токсичного дыма от горящего завода по переработке отходов, охваченного лесным пожаром. Еще один крупный лесной пожар вспыхнул в минувшие выходные ​​к западу от греческой столицы Афин.

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При этом пожарная служба заявляет, что большинство пожаров в Греции вызваны халатностью.

Тем временем, в районе Вузела в центральной Португалии тушат масштабный лесной пожар, вспыхнувший еще в четверг – для этого даже пришлось привлечь помощь пожарных подразделений из Испании и Италии.

В самой Испании с пятницы бушует лесной пожар в северо-восточном регионе Жирона.

Кроме того, власти испанских Канарских островов уже предупредили местных жителей и туристов о надвигающейся новой волне жары, а на Гран-Канарии и Тенерифе была объявлена ​​пожарная тревога из-за повышенного риска лесных пожаров, пишет Express.

Тем временем, как сообщает RFI, во Франции из-за лесных пожаров запретили присутствие зрителей на очередном этапе знаменитой велогонки Тур де Франс.

Адская жара в Европе 2026

Как сообщал УНИАН.Туризм, в 20-х числах июня 2026 года Европу охватила рекордная волна экстремальной жары, за несколько дней унесшая жизни примерно тысячи людей.

При этом чрезвычайно высокие температуры также повлияли и на туристов – в некоторых странах было нарушено железнодорожное сообщение, вводился запрет на алкоголь, закрывались достопримечательности.

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