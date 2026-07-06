Это табу: кардиолог назвал самый опасный напиток для здоровья сердца

Он подчеркивает, что невозможно компенсировать плохую диету одними тренировками.

Хирург-кардиолог Джереми Лондон назвал 4 вещи, которые, по его словам, очень вредны для сердца и должны быть табу для каждого, хотя многие люди их регулярно употребляют.

Как пишет aol.com, в этот список запретных вещей, которых сам он избегает, кардиохирург включил курение, алкоголь, газированные напитки, хлеб и макароны.

Для него курение – это самое худшее, что можно сделать для своего организма. Оно разрушает легкие, вызывает рак и резко повышает риск сердечных приступов и инсультов.

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Алкоголь стоит следующим в его списке, поскольку, по его словам, он, по сути, токсичен для каждой клетки вашего тела.

При этом кардиохирург приберег свою самую резкую критику для третьего места: безалкогольных напитков. Он сказал, что люди должны просто перестать их пить вообще. Последними в его списке были макароны и хлеб. Он посоветовал людям избегать всего, что сделано из рафинированной муки или пшеницы.

Его логика довольно проста: контроль веса на 80% зависит от диеты и только на 20% от физических упражнений, и он гарантирует, что невозможно компенсировать плохую диету одними тренировками.

Доктор Лондон объяснил, что считает безалкогольные напитки настоящим бичом общества. Он добавил, что реальная опасность заключается в том, как легко бездумно выпить огромное количество сахара и калорий, даже не осознавая этого.

На самом деле, исследования показывают, что в среднем американцы потребляют более 200 калорий в день только из сладких напитков. Это в четыре раза больше, чем люди пили в 1965 году.

Употребление этих высококалорийных, сладких напитков – одна из главных причин, по которой люди борются со своим весом и уровнем сахара в крови. Что еще хуже, весь этот сахар наносит серьезный вред сердечно-сосудистой системе, значительно повышая риск сердечных заболеваний. По сути, ваш организм не воспринимает жидкие калории так же, как твердую пищу, поэтому вы в итоге получаете избыток калорий и перегружаете печень и поджелудочную железу, не чувствуя при этом насыщение.

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