В народном календаре этот день известен как Афанасьев или Лунный.

5 июля по новому церковному календарю Украины чтят преподобного Афанасия Афонского, а также икону Божией Матери "Экономисса".

В народе этот день связывали с особыми традициями, приметами о погоде и будущим урожаем, а также считали благоприятным для молитв о достатке и семейном благополучии.

Что нельзя делать сегодня, какие существуют обычаи и приметы, а также какой церковный праздник отмечают 5 июля по старому стилю - в материале.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине - новый и старый календарь

5 июля православные верующие чтят преподобного Афанасия Афонского и икону Богородицы "Экономисса" (другое название "Домостроительница").

Преподобный Афанасий Афонский жил в X-XI веках. Он рано остался сиротой, его воспитывала монахиня, а затем он получил образование в Константинополе и некоторое время преподавал. Позднее принял монашество и поселился на Афоне, где стал основателем Великой Лавры.

Под руководством Афанасия обитель выросла и укрепилась, а жизнь в ней строилась на строгом уставе: монахи обязаны были соблюдать порядок богослужений, не покидать храм без причины и посвящать себя труду во благо монастыря.

По преданию, Афанасий обладал даром чудотворения - он исцелял больных и изгонял нечистую силу. Погиб он трагически во время осмотра строительства нового храма: недостроенные своды обрушились.

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Икона Богородицы "Домостроительница", память которой также совершается сегодня по новому стилю, связана с чудом, произошедшим на Афоне.

Когда в Великой Лавре начался голод и братия была готова покинуть монастырь, святитель Афанасий встретил женщину в голубом покрывале. Она утешила его и пообещала, что не оставит обитель без помощи. И тут же забил источник, а в кладовых каким-то образом появились запасы пищи.

С тех пор в Великой Лавре нет должности эконома - есть только помощник "Экономиссы". В память об этом чуде была написана икона Богородицы.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - в этот день чтят священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Афанасию Афонскому молятся о мире и согласии в семье - просят помощи в примирении близких, решении ссор и укреплении здоровья.

Перед образом "Экономисса" обращаются к Богородице в трудные времена - когда возникают финансовые сложности, нет работы или не складываются дела.

В народной традиции день называют Афанасьевым или Лунным. Считалось, что Луна в это время обладает особой, благоприятной энергией, способной влиять на жизнь человека и его дела.

По поверьям, все, о чем договариваются в Афанасьев день, имеет хорошие перспективы. В это время можно свататься, заключать сделки, устраиваться на работу и строить долгосрочные планы.

Церковь напоминает: сегодня, как и в любой другой день, недопустимы ссоры, зависть, клевета, злость, лень и уныние. Верующим следует избегать негативных мыслей и поступков, а также не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народной традиции в этот день не советовали лениться и бездельничать - по поверьям, это могло "открыть дорогу" бедности и лишить достатка. Также старались не брать в руки острые предметы без необходимости: считалось, что любые порезы или травмы заживают долго и могут привлечь неприятности.

Запрещалось жаловаться на судьбу, грустить, плакать и предаваться унынию - верили, что негативные слова и мысли могут "усилиться" и надолго закрепиться в жизни человека. По поверьям, в этот день не следовало зашторивать окна - считалось, что лунный свет приносит в дом удачу и положительную энергию.

Погодные приметы 5 июля

Особое внимание в этот день уделяли Луне - по ее виду и поведению предсказывали погоду, урожай и ближайшие изменения в природе:

"играющий" месяц меняет цвет и словно движется по небу - к богатому урожаю;

яркая Луна без облаков - к теплой и сухой осени;

бледный или маленький лунный диск - к затяжным дождям;

медно-желтая Луна - к ухудшению погоды;

утренняя радуга - к дождю, а радуга вечером - к улучшению погоды и отсутствию осадков.

Если этот день приходится на растущую Луну, у нее просят достатка и любви, на убывающую - избавления от негатива и порчи, а в полнолуние - загадывают самые заветные желания.

У кого именины сегодня

Именины 5 июля отмечают Анна, Афанасий.

Люди, рожденные в это время, отличаются постоянством и внутренней устойчивостью. Они умеют отстаивать свои интересы, при этом не забывают о близких и часто берут на себя ответственность за других. Нередко это люди с лидерскими качествами - они умеют генерировать идеи и уверенно воплощать их в жизнь.

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