Именины Владимира в 2026 году отмечают в два разных дня.

День ангела Владимира - один из самых известных и почитаемых именин в православном календаре.

Праздник посвящен памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого, который крестил Киевскую Русь и изменил ход ее истории.

Рассказываем, когда день Владимира в 2026 году по новому и старому календарю, кем был князь Владимир и какие традиции связаны с этим днем.

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День Владимира 2026 - кем был князь, в честь которого отмечают праздник

День Владимира посвящен памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого - правителя, с именем которого связано Крещение Киевской Руси и утверждение христианства как государственной религии.

Князь Владимир жил в X-XI веках. Он был сыном князя Святослава и внуком княгини Ольги - первой правительницы Руси, принявшей христианство. В молодости Владимир оставался язычником, однако позже принял крещение, которое стало переломным моментом в его жизни.

По церковному преданию, это произошло перед браком с византийской царевной Анной. После этого князь крестил жителей Киева в водах Днепра и в 988 году сделал христианство государственной религией. Согласно преданию, незадолго до крещения Владимир ослеп, а после таинства чудесным образом прозрел.

В народе князя называли Владимиром Красное Солнышко. Во время его правления на месте языческих капищ возводили христианские храмы, в том числе церковь святого Василия Великого и Десятинную церковь в Киеве.

За распространение христианства церковь прославила князя Владимира как равноапостольного. Его решение принять новую веру определило духовное развитие Киевской Руси на многие века вперед.

Именины Владимира - когда отмечают по новому и старому календарю

Если говорить о том, когда день ангела Владимира, то исторически дата памяти святого связана с днем его смерти - 15 июля 1015 года.

И после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь день ангела Владимира по церковному календарю отмечают именно 15 июля.

До календарной реформы память святого приходилась на 28 июля, и этой даты продолжают придерживаться верующие, живущие по юлианскому календарю.

Таким образом, в 2026 году:

день ангела Владимира 2026 для верующих ПЦУ и УГКЦ - 15 июля;

для православных, придерживающихся старого стиля, - 28 июля.

День ангела Владимира многие продолжают отмечать в одну из этих дат, а некоторые поздравляют именинников дважды. Церковь не запрещает такую традицию.

Как отмечают день ангела Владимира

В день ангела Владимира 2026 в православных храмах совершают праздничные богослужения и молебны в честь святого равноапостольного князя. Верующие молятся о мире, здоровье, благополучии семьи и духовной поддержке.

В этот день принято поздравлять всех мужчин с именем Владимир, желая им крепкого здоровья, мудрости, Божьей помощи и благополучия.

Кроме того, 15 июля в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси - Украины и День Украинской Государственности, что подчеркивает выдающуюся роль князя Владимира не только в истории церкви, но и в истории страны.

Ранее мы публиковали православный календарь в июле 2026 - даты по новому и старому стилю.

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