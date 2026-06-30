Для того, чтобы снизить температуру в доме, не обязательно включать кондиционер.

В Украину пришло летнее тепло, местами - даже жара, и многие люди уже пытаются выяснить, как охладить квартиру без кондиционера, потому что в доме порой просто невозможно находиться. Климатическая техника, которая может снизить температуру в помещении, есть не у всех, да и света она "мотает" прилично, поэтому лайфхаки о том, как охладить помещение без кондиционера весьма актуальны.

Как охладить комнату испанским методом

Жители Испании, где летом температура воздуха может доходить до +45 градусов, далеко не всегда могут позволить себе включить кондиционер. Во-первых, не во всех домах они есть, а во-вторых, тарифы на электричество там довольно высокие. Соответственно, людям приходится выходить из положения "дедовскими" методами, и о том, как охладить квартиру без кондиционера в жару, пишет издание Express.

Автор-испанец говорит, что летом горожане используют метод "полного затемнения", чтобы днем в помещении было прохладно без кондиционера или вентилятора. Для этого испанцы закрывают ставни утром сразу после пробуждения и не открывают их весь день, блокируя попадание солнечного света в комнату.

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Учитывая тот факт, что в Украине никаких окон со ставнями в многоквартирных домах нет, этот метод можно приспособить под наши реалии, с самого утра опуская тканевые шторы или жалюзи на окнах. При этом ночью и с 6 до 8 утра их нужно поднимать, чтобы впустить в дом свежий воздух и прохладу.

Испанцы, годами живя в условиях с очень жарким климатом, быстро разобрались, как охладить комнату без кондиционера и вентилятора, если не хочется пользоваться климатической техникой или такой возможности просто нет. Их советы относительно регулирования температуры в помещении обусловлены многолетним опытом, и поэтому им можно доверять. Кроме того, та же сиеста, о которой наслышаны многие даже за пределами Испании, возникла не просто так - люди уходят с улиц в часы пиковой солнечной активности, чтобы не получить тепловой удар, и возвращаются к своим делам лишь вечером, когда солнце не так агрессивно.

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