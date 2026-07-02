Пышное цветение кабачков не всегда означает богатый урожай, а порой говорит совсем об обратном.

Пустоцвет на кабачках полезен для опыления, но проблема с ними появляется, когда кусты вроде как активно цветут, а завязи не формируются. В итоге из-за этого урожай оказывается значительно меньше ожидаемого. Причем в большинстве случаев причина этого связана не с сортом или погодой, а с ошибками в уходе, которые можно быстро исправить.

Разберемся, чем подкормить кабачки, чтобы не было пустоцвета и как правильно за ними при этом ухаживать.

Пустоцвет на кабачках - что делать, чтобы не допустить проблему

Итак, если кусты обильно цветут, но плоды так и не завязываются, проверьте сразу несколько потенциальных причин: чаще всего именно их сочетание приводит к появлению большого количества пустоцвета.

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Слишком свежие семена

Многие огородники считают, что для посева нужно использовать только свежие семена. Однако у кабачков они нередко, наоборот, дают больше мужских цветков и меньше завязей.

Так что если вы не знаете, что делать, если кабачки цветут, а завязи нет, прежде всего запомните, что для посева лучше брать семена постарее - которые хранились не менее года в сухом и темном месте. В этом случае растения статистически чаще формируют женские цветки и раньше начинают плодоносить.

Загущенная посадка

Еще одной причиной, почему на кабачках пустоцвет появляется чаще завязей - это слишком близкие посадки. Из-за близости листья соседних кустов могут закрывать цветки от солнца и мешать насекомым-опылителям. Кроме того, от этого ухудшается проветривание, а растения начинают конкурировать за питание и влагу.

Соответственно, высаживайте кабачки на расстоянии около 90 см между лунками. А если грядка уже загущена, удалите часть нижних листьев, чтобы улучшить освещение и доступ к цветкам.

Пустоцвет на кабачках - как исправить проблему после появления

Но что делать, если у кабачков много пустоцветов уже в сезон цветения, когда предыдущие факторы исправить уже не получится? В таком случае важно создать для растений максимально благоприятные условия, и помогут в этом правила полива и подкормки.

Неправильный полив во время цветения

Одна из самых распространенных ошибок – слишком частый полив. Дело в том, что постоянно влажная почва улучшает рост листьев, а не плодов, так что во время цветения обязательно давайте грунту просыхать между поливами.

Чтобы не держать все в голове, перед поливом можно просто проверить влажность земли на глубине около 5 см - если почва там остается влажной, воду вносить еще рано. А после появления и роста завязей полив можно постепенно увеличить.

Недостаток питательных веществ

Во время цветения кабачкам нужны азот, фосфор и калий. При этом важно помнить меру - например, если вносить только азотные удобрения, кусты нарастят много зелени, но будут слабо плодоносить.

Лучше всего подкармливать растения комплексными удобрениями, содержащими все основные элементы питания. Для этого вносите подкормку по влажной почве примерно раз в 10 дней, ориентируясь на предписанные дозировки.

Также учитывайте погодные условия: в сильную жару растения могут временно прекращать образование завязей, так что в такие периоды желательно притенять грядку в самые жаркие часы и не перекармливать кусты удобрениями.

Конечно, идеального результата не всегда получается добиться даже зная, что делать - если пустоцвет на кабачках так и не перестал появляться, стоит пересмотреть уход и условия, чтобы не допустить тех же ошибок в следующий раз.

Ранее мы писали, что делать, если на огурцах много пустоцвета.

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