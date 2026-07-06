Одессу ночью атаковали дроны: повреждены жилые дома и общежитие, есть раненый

В одном из районов города в результате нападения загорелись гаражи.

В ночь на 6 июля российская оккупационная армия нанесла удар по Одессе, в результате чего были повреждены жилые дома и общежитие, по меньшей мере один человек получил ранения.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, россияне атаковали город беспилотниками.

"На данный момент известно, что ранение получил мужчина 2002 года рождения. Он получил многочисленные осколочные ранения, находится в больнице. Возбуждено уголовное дело", – сказала Верба.

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По данным начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в одном из районов города в результате атаки загорелись гаражи, пожар уже ликвидирован. В соседних домах выбиты окна.

"На месте работает оперативный штаб, где жители получают помощь и консультации", – отметил Лысак.

В другом месте, по его словам, повреждены частные дома – именно там ранение получил 23-летний молодой человек.

"По состоянию на 7:00 известно, что в Киевском районе повреждены пять частных домов и общежитие. Продолжается разбор завалов. Трамвайные пути уже восстановлены, работа транспорта не прекращалась", – рассказал чиновник.

Также в Хаджибейском районе, где тоже зафиксированы последствия атаки, придомовая территория уже расчищена, добавил Лысак.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, ночью в результате атаки повреждения получили, в том числе, многоэтажные жилые дома, автостоянка с гаражными помещениями и частный жилой дом, в котором возник пожар. Судя по фотографиям, опубликованным Кипером, сгорели автомобили.

По словам очевидцев, пожар произошел в жилом районе Черемушки.

Также в соцсетях люди пишут, что разрушены здания в курортной зоне – на Большом Фонтане.

Атаки по Одессе

Как писал УНИАН, 1 июля российские оккупанты двумя баллистическими ракетами атаковали Одесскую область, два человека погибли – 68-летний и 49-летний мужчины, еще 15 человек получили ранения. Россия нанесла удар по объектам гражданской инфраструктуры Одесского района. В результате вражеской атаки загорелись два складских помещения с туалетной бумагой и минеральными удобрениями, а также поле с пшеницей. Спасатели работали в чрезвычайно сложных условиях, чтобы обуздать пламя. На одном из складов пожар удалось ликвидировать на начальной стадии на небольшой площади, тогда как другой склад подвергся колоссальным разрушениям, где огонь охватил тысячи квадратных метров.

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