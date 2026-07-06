Возле ЧАЭС сфотографировали птицу, которую почти невозможно увидеть

В отличие от большинства птиц, она почти никогда не сидит поперек ветки.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали интересную птицу – обыкновенную дремлюгу, которая является мастером маскировки. Об этом рассказали специалисты учреждения, которые также обнародовали соответствующие фото, на которых видно, как птица почти слилась с веткой.

"Казалось бы, обычная ветка: разветвления, сучки, наросты, эпифитные лишайники… Но вдруг едва уловимый шорох и почти незаметное движение. Мастер маскировки открыл глаза и именно этим себя выдал. Внимательный фотограф зафиксировал этот момент. Дремлюга обыкновенная – настоящий виртуоз маскировки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, в отличие от большинства птиц, дремлюга почти никогда не сидит поперек ветки, а всегда располагается вдоль неё. Благодаря пестрой серо-бурой окраске птица буквально сливается с корой дерева, становясь её естественным продолжением.

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Именно поэтому заметить дремлюгу в природе – настоящий вызов даже для опытного наблюдателя, отмечают исследователи.

Согласно открытым источникам, дремлюга выделяется среди других птиц своим своеобразным "пением", которое хорошо слышно на расстоянии до 1 км. Его песня чем-то напоминает кваканье лягушек или стук небольшого мотоцикла, но громче, отмечают специалисты. Однообразное дребезжание с небольшими перерывами продолжается от заката до рассвета, при этом тональность, частота и громкость звука периодически меняются. Напуганная птица нередко прерывает трель высоким и протяжным "фюрр-фюрр-фюрр-фюрррюю…", словно размеренный рокот мотора неожиданно затих. Закончив песню, дримлюга всегда взлетает и улетает прочь.

Чернобыльский заповедник

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкий цветок – наперстянку. Своё название на украинском языке растение получило за сходство цветков с наперстками, которые словно кто-то специально собрал и развесил по лесу. С латыни название Digitalis переводится как "палец", английское название Foxglove – лисьи перчатки – происходит от легенды, согласно которой феи подарили цветы лисицам, чтобы те надевали их на лапки. Французы называли его перчатками Девы Марии, в Германии – шапочками лесных эльфов, а ирландцы – из-за ядовитых свойств – видели в нем "ведьмин наперсток".

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