Водяные разводы, известковый налет и мутные стекла - знакомая проблема для тех, у кого дома стоит душевая кабина. Даже при регулярной уборке не всегда получается добиться идеальной чистоты, а дорогие чистящие средства часто не дают нужного результата.
Оказывается, без них можно вполне обойтись - рассказываем, чем отмыть душевую кабину от известкового налета с помощью простого домашнего средства.
Ранее мы писали, что есть еще один способ, как удалить старый известковый налет в ванной.
Как отмыть душевую кабину от налёта без агрессивной химии
Многие сталкиваются с тем, что душевую кабину сложно отмыть обычными средствами - загрязнения уже въелись и иногда оставляют неприятный запах. На самом деле вернуть чистоту можно и простыми домашними способами. Часто самые эффективные методы основаны на обычных ингредиентах, которые есть на каждой кухне, пишет издание Eska.
Проблема чаще всего не в самой грязи, а в известковом налете от жесткой воды, который оседает на стекле и металлических деталях. Именно он делает душевую кабину постоянно мутной даже после уборки. Со временем такой налет становится все сложнее убрать.
Решение простое - возьмите обычный уксус. Он хорошо растворяет известковый налет, убирает разводы и возвращает стеклу прозрачность.
Как почистить душевую кабину уксусом:
- подогрейте уксус - он должен быть теплым, но не кипящим;
- налейте его в бутылку с распылителем или нанесите губкой на стекло и поверхности;
- оставьте на 10-15 минут, чтобы средство подействовало;
- смойте теплой водой;
- протрите поверхности сухой салфеткой из микрофибры.
Если налет сильный, уксус можно смешать с небольшим количеством средства для мытья посуды - так он будет лучше держаться на поверхности и работать эффективнее.
После такой чистки стекло снова становится прозрачным, а металлические элементы блестят. А если регулярно протирать кабину насухо после душа, налет будет появляться намного медленнее.