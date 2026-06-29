Отмыть душевую кабину можно всего за 15 минут.

Водяные разводы, известковый налет и мутные стекла - знакомая проблема для тех, у кого дома стоит душевая кабина. Даже при регулярной уборке не всегда получается добиться идеальной чистоты, а дорогие чистящие средства часто не дают нужного результата.

Оказывается, без них можно вполне обойтись - рассказываем, чем отмыть душевую кабину от известкового налета с помощью простого домашнего средства.

Ранее мы писали, что есть еще один способ, как удалить старый известковый налет в ванной.

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Как отмыть душевую кабину от налёта без агрессивной химии

Многие сталкиваются с тем, что душевую кабину сложно отмыть обычными средствами - загрязнения уже въелись и иногда оставляют неприятный запах. На самом деле вернуть чистоту можно и простыми домашними способами. Часто самые эффективные методы основаны на обычных ингредиентах, которые есть на каждой кухне, пишет издание Eska.

Проблема чаще всего не в самой грязи, а в известковом налете от жесткой воды, который оседает на стекле и металлических деталях. Именно он делает душевую кабину постоянно мутной даже после уборки. Со временем такой налет становится все сложнее убрать.

Решение простое - возьмите обычный уксус. Он хорошо растворяет известковый налет, убирает разводы и возвращает стеклу прозрачность.

Как почистить душевую кабину уксусом:

подогрейте уксус - он должен быть теплым, но не кипящим;

налейте его в бутылку с распылителем или нанесите губкой на стекло и поверхности;

оставьте на 10-15 минут, чтобы средство подействовало;

смойте теплой водой;

протрите поверхности сухой салфеткой из микрофибры.

Если налет сильный, уксус можно смешать с небольшим количеством средства для мытья посуды - так он будет лучше держаться на поверхности и работать эффективнее.

После такой чистки стекло снова становится прозрачным, а металлические элементы блестят. А если регулярно протирать кабину насухо после душа, налет будет появляться намного медленнее.

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