Массированная атака РФ оставила без электричества шесть областей Украины: где нет света

В Минэнерго заверили, что введение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется.

Россия в ночь на 6 июля совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в шести областях временно остается без электроснабжения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Этой ночью враг совершил массированную комбинированную атаку на территорию Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", – говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго заверили, что введение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется. В ведомстве также подчеркнули, что восстановительные работы ведутся круглосуточно. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

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В то же время из-за непогоды без электроснабжения остаются 58 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Энергетики добавили, что сегодня активное потребление электроэнергии следует перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Кроме того, в "Укрэнерго" указали, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Отмечается, что сегодня, 6 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 13,8% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 3 июля. Причина – существенное понижение температуры воздуха во всех регионах Украины, что снижает необходимость в использовании кондиционеров.

Удар РФ по Украине 6 июля – главные новости

В ночь на 6 июля Российская Федерация нанесла по Украине массированный комбинированный удар беспилотниками, а также ракетами воздушного, наземного и морского базирования. По данным Воздушных сил ВСУ, основным направлением атаки был Киев, где уже известно о 11 погибших и десятках раненых.

Из-за вражеской атаки 6 июля на некоторых участках железной дороги в Киевской области из соображений безопасности Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ограничила движение поездов. В связи с этим "Укрзализныця" задействовала резервные объездные маршруты.

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