В технологии сбора и сушки лаванды тоже есть свои нюансы.

Лаванда - универсальное растение, которое приносит много пользы человеку. Например, ее боятся клещи, и сразу убегают из сада, где высажено это растение. Кроме того, лаванду можно собрать, засушить и использовать в быту. Рассказываем, как правильно срезать лаванду для сушки.

Когда срезать цветы лаванды для сушки и как сушить растение для саше

Авторы издания Saketos пишут, что лаванду можно собирать в июле или августе, незадолго до того времени как начнут появляться цветы. Вы должны видеть большое количество бутонов и яркий цвет растения. Интересно, что время тоже имеет значение - лучше всего собирать цветки в полдень, когда концентрация масел наиболее высокая. Обрывать лаванду руками нельзя - желательно срезать острым секатором.

Также эксперты объясняют, как сушить лаванду, чтобы она не потеряла цвет, аромат и полезные свойства. Точно нельзя размещать растение в духовке или на поверхности, куда попадают солнечные лучи, необходимо дать ей высохнуть естественным образом, обеспечив температуру ниже 40 градусов. Только такой метод позволяет сохранить масла и другие полезные свойства, а также яркий цвет.

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После того как вы сорвали растение, разделите собранный букет на несколько небольших пучков, перевязав каждый резинкой. Веревку или ленту брать не стоит - сухие стебли будут сжиматься и могут выпасть. Затем нужно подвесить пучки цветами вниз и ждать, когда они высохнут. Как правило, на это уходит около недели, а по истечение этого срока можно проверить, достигнут ли нужный результат - лаванда должна легко отпадать от стебля. Если вы не досушите растение, оно может потом покрыться плесенью. Упаковывать высушенную лаванду нужно в тканевые льняные, хлопковые или холщовые мешочки, если хотите использовать ее как саше.

Какую часть лаванды используют для чая и как ее сушить

Технология, как сушить лаванду для чая, ничем не отличается от вышеописанной. Для полезного напитка используются сушеные бутоны, а хранить их лучше всего в стеклянной банке, которую можно будет герметично закрыть. Абсолютно бесполезными для таких целей окажутся листья лаванды - применение их в чай не имеет смысла, так как напиток получится горьким. Собранные и высушенные бутоны добавляют в чайник из расчета 1 ч.л цветков на 250-300 мл кипятка. Накрывают крышкой, настаивают 5-7 минут, затем процеживают, чтобы убрать горчинку и пьют такой настой с сахаром, медом или лимоном.

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