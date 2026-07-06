Россия массово переходит на реактивные 'Шахеды': Флеш предупредил о новой угрозе

Общее количество "Шахедов", которые запускаются по Украине, сократилось, отметил эксперт.

Как только Украина начала сбивать 92–96% бензиновых "Шахедов" во время атак на глубокий тыл Украины, их применение стало нецелесообразным. Поэтому противник для атак все чаще использует реактивные "Шахеды".

Как заявил советник министра обороны Украины, специалист в области радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов в своем Telegram-канале, количество реактивных "Шахедов", которые используют оккупанты, продолжает расти. В то же время, по его словам, бензиновые "Шахеды" продолжают активно применяться для атак на приграничные территории и города. Ежедневно около 200 "Шахедов" атакуют объекты на этих территориях (АЗС, склады, энергетические объекты, транспорт).

Эксперт отметил, что близость к границе дает возможность массово использовать радиоуправление на меш-модемах. Подавление систем спутниковой навигации в таких ситуациях бесполезно.

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"Общее количество "Шахедов", выпускаемых на территории Украины, уменьшилось, при этом я не вижу никаких технических или экономических предпосылок для этого у противника. Считаю, что сейчас происходит переориентация части производства на серийное изготовление реактивных "Шахедов"", – написал Флеш.

Эксперт отметил, что также наблюдается переход от тактики массовых ударов к тактике выборочных ударов:

"Выбираются важные цели, проводится разведка объектов в несколько этапов, изучаются наши линии защиты (РЭБ, РЛС, ПВО), прощупываются коридоры в обход перехватчиков, прокладываются маршруты на разных высотах и скоростях. Применяются "Шахеды" модификации "Сикер" с функцией захвата целей".

Массированный удар РФ по Киеву

Как сообщал УНИАН, Россия всю ночь массированно обстреливала Киев ракетами и дронами, в результате атаки в столице – масштабные разрушения и пожары, есть погибшие и очень много раненых.

В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. В Киеве 14 человек погибли, более 30 – пострадали. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. Здесь атака унесла жизни 6 жителей.

Во вторник, 7 июля, в Киеве будут запрещены все развлекательные мероприятия в связи с днем траура по погибшим после российской атаки в ночь на 6 июля. В частности, в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности.

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