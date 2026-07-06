NASA и Китай хотят строить базы на Луне, но есть одна проблема

Низкое здание может смещаться, а высокая башня – терять вертикальность.

Ученые забили тревогу из-за планов NASA и Китая построить полноценные базы на Луне – с жилыми модулями, взлетно-посадочными полосами и энергосистемами, сообщает Eco.news.

По словам инженера Нермы Калук, выступившей на встрече по вопросам космических ресурсов в Колорадо, лунное строительство требует собственного строительного кодекса, поскольку земные нормы рассчитаны на иную гравитацию, грунт, воздух и риски.

На Земле нормы учитывают ветер, пожары и землетрясения. На Луне нет ни традиции инспекторов, ни карт грунтов. Несмотря на это, космические агентства уже планируют постоянное присутствие людей и роботов у южного полюса Луны.

Видео дня

В то же время гравитация Луны примерно в шесть раз слабее земной. На первый взгляд это должно облегчать запуски и перемещение техники, но для зданий всё обстоит иначе. По словам Калук, земные сооружения "извлекают пользу" из гравитации, когда противостоят боковым колебаниям.

На Луне же, как она предупредила, это стабилизирующее действие резко ослабевает – особенно на малоизученном реголите, то есть запыленной раздробленной скальной породе, покрывающей поверхность. На практике это означает: низкое здание может просто скользить, а высокая башня будет испытывать проблемы с удержанием вертикального положения.

Лунные землетрясения существуют на самом деле

Согласно научным данным, лунные землетрясения – не выдумка. Сейсмометры, оставленные на поверхности астронавтами миссий "Аполлон", зафиксировали, что Луна способна дрожать по нескольким причинам: охлаждение недр, гравитационное притяжение Земли, удары метеоритов и резкие перепады температур.

Как отмечает NASA, некоторые неглубокие лунные землетрясения могут начинаться на глубине примерно 19–31 км под поверхностью, достигать магнитуды около 5,5 и длиться более 10 минут.

Исследование NASA 2024 года также показало, что разломы и зоны риска лунных землетрясений находятся вблизи или даже внутри некоторых потенциальных зон посадки миссий Artemis у южного полюса – и даже незначительный толчок способен вызвать оползни в рыхлом лунном грунте.

Учёные также предупреждают, что на Земле здания поглощают энергию землетрясения за счёт контролируемого изгиба. На Луне смещённая стена может заклинить люк или повредить герметичное уплотнение – а это угроза потери воздуха для всей миссии.

Кодекс уже разрабатывается

Группа Американского общества гражданских инженеров работает над рекомендациями по проектированию и строительству лунной инфраструктуры – инициативой под названием LIEDAC.

Калук пояснила, что цель – классифицировать лунные опасности, оценить последствия возможных аварий и установить технические ориентиры для коммерческих разработчиков.

В то же время NASA разрабатывает технологии для длительного пребывания на Луне – посадочные площадки, дороги, энергосистемы, средства борьбы с пылью и методы строительства из лунного материала. Агентство даже сравнивает это со строительством нового жилого района, только под чёрным небом и без атмосферы.

Китай тем временем продвигает собственный проект – Международную лунную исследовательскую станцию, которую официально описывают как систему для долгосрочной роботизированной работы с периодическим присутствием людей. По имеющимся данным, базовый объект планируется разместить в районе южного полюса Луны уже к 2035 году, а полноценную сеть – к 2050-му.

Новости науки

Ранее УНИАН сообщал, что если бы можно было поставить автомобиль вертикально и поехать прямо вверх со скоростью по трассе, до официальной границы космоса удалось бы доехать менее чем за час. Ученые сравнили толщину всей земной атмосферы с кожурой яблока: если уменьшить Землю до размера плода радиусом 4 сантиметра, слой атмосферы до линии Кармана составит около 0,6 миллиметра, а пригодный для дыхания – всего 0,075 миллиметра.

Вас також можуть зацікавити новини: