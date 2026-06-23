Рассказываем, что можно делать на Ивана Купала - старинные купальские гадания и обряды, которые сохранились до наших дней.

Купальская ночь издавна считалась временем, когда, по народным поверьям, особенно сильно "работают" гадания и обряды. Именно поэтому с этим праздником связано множество способов узнать судьбу, имя суженого или будущее.

Среди самых известных - поиск мифического цветка папоротника, а также более "личные" гадания, о которых в комментарии УНИАН рассказала эзотерик Natalis Domini. Некоторые из этих традиций - гадание с костром, венками, а также как гадать на Ивана Купала с расческой и по травинкам - дошли до наших дней практически без изменений.

Ранее мы рассказывали, когда Ивана Купала нужно отмечать на самом деле и о главных традициях этой даты.

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Какой цветок ищут на Ивана Купала

Как рассказала в комментарии УНИАН эзотерик, таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini, купальская ночь издавна сопровождалась особыми обрядами и ритуалами. Люди разжигали костры, прыгали через огонь, купались в водоемах, гадали и отправлялись на поиски загадочного цветка папоротника.

По народным поверьям, тому, кто сумеет найти его именно в ночь на Ивана Купала, откроются тайны будущего, станет понятен язык животных и откроется путь к скрытым сокровищам.

Впрочем, говорит эксперт, папоротник не цветет, поэтому этот образ имеет прежде всего символическое значение - он считается олицетворением внутреннего света, который человек стремится открыть в себе. Сам поиск мифического цветка был своеобразным испытанием: отправляясь ночью в лес, человек должен был преодолеть свои страхи, отпустить тревоги и прошлые обиды:

Прежде чем зайти в лес, людям нужно было сначала поклониться ему и сделать своеобразный "откуп" его силам. Считалось, что тем, кто сумел зайти глубоко и наладить связь с духами природы, открывались магические способности. То есть, люди шли в лес не за материальными, а за духовными "сокровищами" - хотя верили и в то, что особо смелые могли найти настоящий клад.

Как гадать на Ивана Купала - какие ритуалы можно сделать сейчас

В народной традиции купальская ночь считалась одним из самых сильных периодов для гаданий. С этим и связано устойчивое представление о том, можно ли гадать на Ивана Купала на судьбу и суженого - такие обряды воспринимались как естественная часть праздника.

Такие гадания могут быть разными, некоторых из них рассказала эзотерик.

Гадание на венке

По словам Domini, старинное девичье гадание в ночь на Купала – пускание венков по воде.

Для этого незамужние девушки плели венки из душистых целебных трав - чабреца, зверобоя, добавляя ромашки или одуванчики. Форма венка была круглой не случайно: круг в народных представлениях символизировал солнце, жизненный цикл, целостность и женское начало, а также завершенность и гармонию.

"Перед тем как пустить венки, девушки заходили в воду в белых длинных нижних рубахах, чтобы очиститься - считалось, что первое погружение в воду снимает недуги, второе очищает подсознание, а третье - саму судьбу", - рассказывает эзотерик.

Венки пускали по воде и наблюдали за их движением: если венок плыл ровно, не натыкаясь на препятствия, это означало ровную судьбу и для замужества нет никаких препятствий. Если же венок крутился на месте, застревал или тонул - есть какие-то проблемы. Если же парень вылавливал понравившийся ему венок, то говорили, что он - суженый девушки.

Гадание с купальским костром

Также в купальскую ночь традиционно прыгали через костер, воспринимая этот обряд как способ обновления и духовного очищения.

"Парные прыжки через костер служили своеобразной проверкой отношений: если пара перепрыгивала через огонь, не разжимая рук, это означало крепкое будущее, если руки разжимали - в отношениях есть трудности. Если же люди в паре прыгают через костер поодиночке, то они теряют энергетическую связь, отделяются друг от друга", - говорит Domini.

Также верили, что прыжок через костер способен разорвать негативную энергетическую связь - например, снять наведенную на человека "привязку".

УНИАН собрал еще несколько способов, как гадать на суженого на Ивана Купала.

Гадание с огнем

В этом обряде девушки плели венки и бросали их через купальский костер. Считалось: чей венок парень поймает на лету или чей венок сгорит первым, та девушка первой и выйдет замуж.

Гадание на папоротнике или ромашке

В этом варианте гадания отрывали лепестки, задавая вопрос о чувствах конкретного человека, или использовали два цветка, опуская их в миску с водой. Если растения плывут рядом - это к долгой любви, если расходятся - к расставанию.

Гадание с расческой

Перед сном в канун праздника брали обычную расческу и клали ее под подушку, произнося: "Суженый-ряженый, приди и причеши мои косы". Считалось, что во сне может явиться будущий возлюбленный, который и есть судьба девушки.

Гадание по травинкам

Две травинки загадывали на пару и оставляли сохнуть. Если они тянулись друг к другу - это к взаимной любви, если расходились в разные стороны - к разлуке.

Также, говорят, что на Купалу можно увидеть вещий сон. Для этого на закате накануне праздника нужно собрать семь разных цветов или трав и положить их под подушку - ночью приснится будущий жених или сон подскажет важное событие ближайшего года.

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