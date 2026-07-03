В народном календаре этот день известен как Андрей Налива, или Андреев.

4 июля православные в Украине, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Андрея, епископа Критского - выдающегося богослова, проповедника и автора известных церковных песнопений.

С этим днем связаны особые традиции, народные приметы и запреты.

Рассказываем, что принято делать 4 июля, чего следует избегать и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

4 июля по новому церковному календарю (17 июля - по старому) в Украине чтят память святителя Андрея, архиепископа Критского - выдающегося богослова, проповедника и автора знаменитых церковных песнопений.

Святитель Андрей родился в VII веке в Дамаске. Согласно церковному преданию, до семи лет он не мог говорить, но после того, как причастился, то чудесным образом обрел дар речи. С ранних лет Андрей изучал Священное Писание, а в 14 лет принял монашеский постриг в Иерусалиме.

После VI Вселенского собора в 680 году святителя пригласили в Константинополь, где он служил архидиаконом в храме Святой Софии. Позже, в 685 году, его избрали архиепископом острова Крит.

Святитель Андрей вошел в историю Церкви как создатель новой формы богослужебной поэзии - канона. Именно Андрею принадлежит знаменитый Великий покаянный канон, который читают во время Великого поста. Кроме него, святой составил более 70 церковных песнопений, в том числе каноны на Рождество Христово и другие великие праздники.

Какой церковный праздник сегодня в старом календаре

По старому церковному календарю 4 июля вспоминают мученика Иулиана Тарсийского, который пострадал за христианскую веру во времена гонений.

Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю, а также о традициях и запретах этого дня.

Что можно и что нельзя делать сегодня - церковные и народные обычаи и запреты

В день памяти святителя Андрея верующие молятся об исцелении от немоты и других недугов, просят помощи в укреплении веры, покаянии и прощении грехов.

В народном календаре праздник известен как Андрей Налива или Андреев день. Такое название связано с тем, что к этому времени начинали наливаться колосья овса и других озимых культур - приближалась пора жатвы. День считался благоприятным для работы в поле, заготовки сена и подготовки к будущему урожаю.

Также по традиции хозяйки с самого утра варили овсяную кашу или овсяный кисель и угощали ими всю семью. Наши предки верили, что овес дарит человеку силы, здоровье и достаток, поэтому блюда из него обязательно должны были быть на столе. Ранее мы уже рассказывали, как варить овсянку на воде и молоке и какие пропорции для нее брать.

Существовал и особый девичий обычай: незамужние девушки готовили овсяный кисель и выпивали его до последней капли, загадывая счастливое замужество.

Церковь напоминает, что в этот день, как и всегда, верующим следует избегать злобы, зависти, клеветы, жадности и уныния. Особое значение придается милосердию - нельзя отказывать в помощи тем, кто нуждается.

В народной традиции с Андреем Наливой было связано несколько важных запретов. Считалось, что до полудня не стоит начинать новые дела, принимать важные решения, заключать сделки или отправляться в дорогу - по поверьям, все начатое утром может закончиться неудачей. Поэтому ответственные дела старались переносить на вторую половину дня.

Также существуют и другие предостережения:

не следует брать деньги в долг - к финансовым трудностям;

не рекомендуется спешить и суетиться - можно навлечь неприятности;

нельзя ссориться, ревновать и выяснять отношения - грозит долгими конфликтами.

По старинным поверьям, в этот день также старались не оставлять маленьких детей без присмотра, опасаясь, что сильный испуг может сказаться на их здоровье и характере.

Что говорят приметы 4 июля

По народным приметам этого дня судят о погоде, будущем урожае, а также о том, какими будут осень и зима:

небо в тучах - вскоре установится ясная и теплая погода;

прогремел гром - к граду и дождливой погоде до конца лета;

на деревьях уже появились желтые листья - осень наступит рано;

много ягод в лесу - зима будет суровой.

Особой приметой считается дождь на Андрея Наливу: наши предки верили, что он сулит богатый урожай, здоровье людям и плодородие земле.

У кого именины 4 июля

По новому церковному календарю 4 июля именины отмечает Андрей.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются надежностью, доброжелательностью и верностью своим принципам. Они умеют поддержать близких в трудную минуту, ценят искренность и не боятся ответственности.

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