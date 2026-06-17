Когда Ивана Купала в 2026 году: в какой день правильно праздновать, традиции и обычаи

Рассказываем, какого числа Ивана Купала нужно отмечать на самом деле и что означают главные обряды.

Ивана Купала - один из самых мистических и древних славянских праздников, дата которого со временем менялась в зависимости от церковного календаря.

Сегодня его связывают как с летним солнцестоянием, так и с христианской традицией, из-за чего у праздника есть несколько дат празднования.

Разбираемся, когда празднуют Ивана Купала в 2026 году, почему именно эта ночь считается особенной, что ищут на Ивана Купала и каких запретов придерживались наши предки.

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Когда в Украине Ивана Купала - в какой день его отмечать

Как рассказала в комментарии УНИАН эзотерик, таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini, у славян праздник Купала изначально был приурочен ко дню летнего солнцестояния - когда наступает самая короткая ночь и самый длинный день. Обычно летнее солнцестояние приходится на 20-21 июня (в 2026 году это будет 21 июня - УНИАН).

Сейчас же праздник Купала адаптирован к христианской традиции и связан с Иоанном Крестителем. По новому церковному календарю Рождество Иоанна Предтечи отмечают 24 июня, а Ивана Купала приходится в ночь с 23 на 24 июня. По староцерковному стилю Иоанна Предтечу почитают 7 июля, поэтому праздник Купала отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

Что делают на Ивана Купала - традиции праздника

Ночь на Купалу считалась сакральной, рассказывает эксперт. В это время, по поверьям предков, стирается граница между потусторонним миром и бытовым восприятием реальности. Именно поэтому в купальскую ночь проводили ритуальные празднования - прыгали через костер, купались, гадали, искали мифический цветок папоротника.

Одна из традиций праздника связана с утренней росой:

Утром на Ивана Купала, когда солнце еще не взошло, женщины и девушки выносили на улицу домотканые ткани - например, платки, рушники - и расстилали их на траве, чтобы те пропитались целебной росой. Затем ткани отжимали и таким образом собирали росу, после чего ею пользовались. Наши предки верили, что если человек трижды умоется росой на протяжении 12 дней, это может улучшить состояние кожи и зрение.

Еще люди ходили босиком по росе - это также обряд единения с природой, с силой земли, благодаря которому можно снять с себя статическое напряжение.

О том, какой цветок ищут на Ивана Купала, знают многие, но далеко не все понимают смысл этого. Natalis Domini объясняет:

Поскольку биологически папоротник не имеет цветка, то его поиск имеет скорее символический смысл, чем практический. Цвет папоротника - это символ света, который есть внутри самого человека и который он должен был отыскать в себе. Это своего рода очистительная ночь: когда человек заходил в темный лес, он должен был избавиться от своих страхов, в частности, не бояться неизвестности, отпустить прошлое. Пойти в темный лес на самом деле означало, что человек смотрит в свою душу.

Зачем прыгать через костер и можно ли купаться на Ивана Купала

По словам Domini, огонь - это стихия, способная и созидать, и разрушать. Считалось, что если человек проносится над пламенем, часть его негативных энергетических "наслоений" уничтожается - так происходит очищение. Именно поэтому в старину на Купалу прыгали через костер.

Купание - это также обязательная часть купальских обрядов. "На Купалу человек очищается именно через сочетание двух стихий - воды и огня, и купание является логическим продолжением огненного обряда у костра", - рассказывает эксперт.

При этом купальский огонь тушить водой нельзя, предупреждает эзотерик, пламя должно догореть само. Когда останется уголь, его можно засыпать песком.

Купальская ночь - это то самое время, когда пускают венки на Ивана Купала. Традиция пускать венки по воде, говорит Domini, - это девичье гадание на судьбу и замужество. Незамужние девушки плели венки из ароматных целебных трав - чабреца и зверобоя, добавляли ромашки или одуванчики. Венки делали круглыми неслучайно: круг символизировал жизнь, солнце, целостность, женскую природу и завершенный цикл.

Что нельзя делать на Ивана Купала

УНИАН собрал народные запреты и поверья, связанные с праздником Ивана Купала. Наши предки верили, что в этот день некоторых действий лучше избегать, чтобы не навлечь неприятности.

Что нельзя делать в этот праздник:

купаться ночью - считалось, что в это время усиливается активность нечистой силы, поэтому тем, кто все же заходил в воду, советовали не заплывать далеко и не купаться в одиночку;

спать в купальскую ночь - по поверьям, во сне человек становится уязвимым и может навлечь на себя неприятности;

быть осторожным в лесу - запрещалось топтать растения, особенно лекарственные, чтобы не нарушить природный баланс;

жаловаться и предаваться тоске - негативные мысли в этот день могут притянуть проблемы и неудачи.

В целом, все купальские запреты связаны с уважением к природе, осторожностью и стремлением провести этот день в гармонии и спокойствии.

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