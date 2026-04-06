Apple начала производство складного iPhone – о смартфоне уже почти все известно

Компания Apple официально приступила к производству первого складного iPhone – об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на источники в цепочке поставок. Новинку должны показать на осенней презентации в сентябре 2026 года.

По данным источников, устройство уже прошло стадию пробного (trial) производства, а в ближайшее время могут появиться реальные фото работающих прототипов – так было и с предыдущими iPhone.

Ранее аналитики и инсайдеры неоднократно писали о том, что Apple наконец готовится выйти на рынок складных смартфонов, где уже давно доминируют Android-устройства от Samsung, Huawei и других производителей. Благодаря этой стратегической паузе новинка сможет превзойти конкурентов по нескольким ключевым параметрам.

Ожидается, что дизайн iPhone Fold будет отличаться от классических моделей в форм-факторе "книжки". Смартфон получит внешний экран с небольшой диагональю в 5,49 дюйма, но при этом с почти квадратным соотношением сторон ~1,5:1, из-за чего площадь дисплея будет очень большой. Внутренний дисплей на 7,76" также будет почти квадратным.

Благодаря инновационному шарниру из жидкого металла и гибкому стеклу складка на экране iPhone Fold будет практически незаметной или полностью отсутствовать. Корпус будет выполнен из титана, а толщина в разложенном виде составит всего 4,8 мм – это даже меньше, чем у iPhone Air (5,6 мм).

Ранее также сообщалось, что устройство оснастят сразу четырьмя камерами (фронтальной, внутренней и двумя основными 48 Мп), аккумулятором от 5500 мАч, 2-нм чипом A20 Pro паре с 12 ГБ ОЗУ, а место Face ID у него будет Touch ID в боковой кнопке. По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Ранее Apple пообещала "невиданные ранее инновации" в 2026 году. Помимо первого складного телефона, компания планирует выпустить "умные" очки и превратить Siri в полноценного ИИ-помощника.

Вас также могут заинтересовать новости: