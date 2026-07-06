Следующая массированная атака России может произойти через три дня, – эксперт

Частота атак зависит от того, хватает ли у противника средств поражения.

Для подготовки следующей массированной атаки на Украину россиянам может понадобиться всего три дня. Об этом в комментарии УНИАН заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, перед нанесением ударов россияне проводят разведку.

"Все зависит от целей. Я лично оцениваю долю ударов по гражданским объектам в их планах в 10–15 процентов, а все остальное – это военные объекты. Их интересуют исключительно военные объекты, чтобы остановить то, что мы делаем в Крыму, в Московской области. Не забывайте об оружии, ракетах: то они изготовили, то не успели, мы же тоже там немного мешаем их планомерному производству ракет", – сказал он.

Видео дня

В то же время, по словам эксперта, нынешняя атака была баллистической.

"Более 20 баллистических ракет. Чувствую, что здесь была ещё какая-то психологическая составляющая: украинцы, вот вы там в Москве нападаете, так что ждите ракет в столице, вот Зеленский предлагает встретиться с Путиным, поэтому некое психологическое давление, небольшой принудительный эффект", – отметил Ступак.

Когда будет новый удар

Что касается частоты таких атак, эксперт считает, что это зависит от того, насколько у врага хватает таких средств поражения.

"Это зависит от разведанных целей, от наличия ракет, вооружения. Плюс не забывайте: если вдруг в Киев приедет какая-то делегация, например, с американской стороны, то будет пауза – они не будут подвергать американцев опасности. Потом, когда они уедут, последует повторная атака. Это зависит от этих факторов. Это не автобус, который едет по расписанию и приезжает каждые 20 минут. Нет, здесь множество факторов. В общем, им нужно не менее трёх дней на отдачу всех приказов по самолётам, по запуску ракет. Считайте, три дня – это минимум, чтобы подготовиться (к очередной массированной атаке)", – резюмировал эксперт.

Массированный удар по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов – всего было задействовано 419 средств нападения. Из них 363 были сбиты или подавлены. Основным направлением удара был Киев.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сегодня на дипломатическом уровне будет поднят вопрос о воздушной защите Украины. Очевидно, противник воспользовался именно тем, что в Украине и в целом в мире ощущается дефицит ракет-перехватчиков.

Он отметил, что у россиян есть соответствующие ресурсы для производства баллистического оружия, но речь идет о высокотехнологичном оружии, изготовление и сборка которого требуют определенного времени.

Кроме того, по его словам, у противника появляется все больше ударных дронов с улучшенными характеристиками, в частности устойчивых к средствам РЭБ. Также у противника стало больше реактивных российских дронов, против которых приходится применять авиационные ракеты "воздух-воздух" и авиационные управляемые ракеты.

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