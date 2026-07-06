Непогода во Львове: синоптики предупредили об опасности 6 июля (инфографика)

Постепенно во Львове станет холоднее.

Во Львове на 6 июля объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"В городе Львове 6 июля гроза. Днём порывы северо-западного ветра 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Такая же погода, с грозами и сильным ветром, ожидается и на территории Львовской области.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

6 июля погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура по области +21°...+26°, во Львове температура будет более умеренной, +22°...+24°.

В ближайшие дни температура во Львове будет постепенно снижаться. Холоднее всего будет 10 июля, когда днём температура в городе составит всего +17°. На выходных, с 11 июля, температура начнёт повышаться до более комфортных для лета значений. В ближайшие дни будут периодические дожди.

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