Несколько простых процедур в июле помогут сохранить ягоды до полного созревания.

В июле смородина и крыжовник начинают активно созревать, поэтому их кусты расходуют особенно много питательных веществ. И если в этот период растения не получат необходимого питания, это может сказаться не только на размере и количестве ягод, но и на урожае следующего года. Разберемся, чем сейчас подкормить смородину и крыжовник, чтобы получить богатый урожай и помочь кустам быстрее восстановиться к осени.

Чем подкормить смородину и крыжовник в июле - советы садоводам

Одной из самых полезных подкормок до и во время плодоношения считается древесная зола - она содержит калий, кальций, фосфор и множество других полезных микроэлементов. К тому же при ее использовании ягоды становятся слаще, плотнее и вкуснее.

Для применения достаточно рассыпать под каждый взрослый куст 1-2 стакана золы по влажной почве, а затем слегка замешать ее в верхний слой грунта. Также можно приготовить и жидкую смесь, растворив около стакана золы в 10 литрах воды и дав настояться несколько часов.

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Еще из того, чем подкормить крыжовник летом, можно выделить настой крапивы. Он преимущественно богат калием, магнием и железом, которые помогают кустам легче переносить нагрузку во время плодоношения.

Чтобы его приготовить, заполните небольшую емкость свежей порезанной крапивой примерно на две трети, залейте водой и оставьте бродить на 7-10 дней. Перед поливом настой обязательно разбавьте водой в соотношении 1:10.

Не уступает ему по эффективности и настой окопника - он особенно ценен за высокое содержание калия. Готовится он по тому же принципу и перед использованием также разбавляется водой.

Если ягоды растут на бедной почве, полезным может оказаться перепревший компост. Его нужно разложить вокруг кустов слоем 2-4 см, пытаясь оставить основание побегов открытым. Такая подкормка не только постепенно насыщает растения питательными веществами, но и помогает дольше сохранять влагу в почве.

Чем обработать смородину и крыжовник от болезней и вредителей

Для профилактики болезней можно использовать настои чеснока, луковой шелухи или полевого хвоща. Они помогают сдерживать развитие грибковых инфекций и снижают риск их появления.

А вот что касается того, чем обработать смородину и крыжовник против мелких вредителей, то здесь садоводы обычно применяют настой древесной золы с небольшим количеством хозяйственного мыла, а также настои чеснока или табачной пыли.

Впрочем, такие средства лучше работают именно для профилактики или в самом начале появления проблемы. Если же вредителей или признаков болезни уже много, лучше использовать специальные препараты.

В целом, любые подкормки и обработки лучше проводить утром или вечером и только по предварительно увлажненной почве, чтобы корни быстрее усвоили питательные вещества, а листья - не получили ожог.

Зная, чем обработать смородину летом, вы сможете продлить период ее плодоношения, а ягоды вырастут крупнее, слаще и сочнее.

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