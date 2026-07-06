Насколько близко на самом деле россияне подошли к Запорожью: в ВСУ раскрыли ложь Путина

По словам Волошина, в Херсонской области российские солдаты сбрасывают топливо.

На сегодняшний день российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от города Запорожья. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Его попросили прокомментировать заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что российские солдаты уже находятся в 9 километрах от южных окраин города. Пресс-секретарь пояснил, что ближе всего к областному центру находится Ореховское направление.

"Я не знаю, какой рулеткой измеряли те, кто докладывает Путину о ситуации на фронте, но там (до Запорожья, – УНИАН) где-то до 30 км. Сейчас ожесточенные бои ведутся возле населенных пунктов Плавни и Приморское. А Силы обороны ведут активные действия, оттесняя врага с окраин Степногорска – это как минимум 30 км. Поэтому все, что говорит Путин, он завышает в три раза. Это его очередная ложь и манипуляция различной информацией для того, чтобы показать несуществующие собственные успехи", – подчеркнул военный.

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Кроме того, Минобороны РФ заявило о якобы захвате населенных пунктов Копани и Лесное на Гуляйпольском направлении, что на самом деле не соответствует действительности. По словам Волошина, противник на прошлой неделе проник в несколько населенных пунктов, где произвел фотофиксацию, якобы подтверждающую их захват. Среди них – Копани, Новоселовка, расположенная недалеко от Гуляйполя, и другие.

"Но все эти инфильтрационные группы были там в течение нескольких часов уничтожены или взяты в плен. И фактически эти населенные пункты находятся где-то в 20 км от условной линии боевого столкновения", – сказал пресс-секретарь.

По его мнению, противник намеренно дезинформирует общество, поскольку хочет показать искаженную картину ситуации, которая якобы сложилась на том или ином участке фронта. В первую очередь россияне стремятся дезориентировать международных экспертов. Кроме того, такое искажение реальной "картины", сложившейся на линии боевого столкновения, рассчитано на внутреннюю аудиторию РФ, но это – фейк.

"Возможно, нам придется провести перегруппировку, чтобы военные, находящиеся там, не оказались в окружении", – предположил пресс-секретарь.

Также враг пытается дистанционно заминировать все пути, ведущие к определенным позициям в районе Гуляйполя и т. д.

Александровское направление

По словам Волошина, на Александровском направлении Силы обороны пытаются перехватить инициативу. Большинство боевых столкновений, происходящих здесь, – это стрелковые бои, которые ведут украинские подразделения, а противник пытается "даже перейти к обороне". По данным разведки, на некоторых участках оккупанты пытаются покинуть определенные позиции, а российские командиры принимают жесткие меры против дезертиров с линии обороны, в том числе есть данные о казнях.

Ситуация в Херсонской области

Как отметил Волошин, в течение нескольких суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не фиксируется, но здесь противник проводит довольно активную огневую подготовку, нанося удары с помощью дронов. Именно на этом направлении наблюдается одна из самых больших концентраций дроновых атак противника – ежесуточно более 700 ударов. Также здесь очень активна российская артиллерия и т. д. По данным разведки, россияне не отказываются от планов высадки на острова, восполняют потери личного состава, осуществляют перегруппировку.

"Однако, по данным разведки, благодаря нашим ударам средней дальности и ударам в глубину российской логистики, ситуация в подразделениях (российских, – УНИАН) сложилась тяжелая... Большой дефицит, даже нет вообще горюче-смазочных материалов. Есть даже информация, что российские военнослужащие одного из подразделений скидывались деньгами, чтобы купить тонну топлива. Ведь топливо им нужно и для работы генераторов, а генераторы – это и РЭБ, и системы управления, и для дронов необходима электроэнергия", – рассказал представитель Сил обороны Юга.

Он добавил, что, согласно информации разведки, российские подразделения перепродают друг другу топливо по завышенным ценам, которые достигают в эквиваленте украинской национальной валюты до 150 грн за 1 литр.

Ситуация на юге Украины

Как писал УНИАН, ранее пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины сообщил, что в районе Гуляйполя в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои, поскольку россияне пытались до конца июня окончательно захватить этот населенный пункт. На тот момент в окрестностях Гуляйполя находились украинские позиции, а россияне пытались отрезать логистику от этих боевых порядков ВСУ, помешать ротации, при необходимости – эвакуации и т. д.

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