Цветную капусту умеют жарить многие хозяйки - особенно удачным считается рецепт, когда цветная капуста в духовке или на сковороде готовится в кляре, который делается из муки, яиц и специй. Рассказываем, как можно изменить рецепт, чтобы получить поистине ресторанное блюдо.
Цветная капуста в кляре в духовке - рецепт с сыром
Очень интересный способ приготовления цветной капусты, который точно понравится всем хозяйкам. Он простой, не требует много времени, зато блюдо получается невероятно вкусным.
Ингредиенты:
- 1 цветная капуста;
- 70 граммов твердого сыра;
- мука;
- 50 граммов панировочных сухарей;
- 1 ч.л сушеного чеснока;
- 1 ч.л молотой паприки;
- 2 яйца;
- соль, перец.
Очень нежной, сочной и хрустящей по этой технологии приготовления получается цветная капуста - рецепты бывают разные, но этот, конечно, очень удачный. Сначала овощ нужно разобрать на соцветия, сложить в кастрюлю и залить горячей водой. Варить 5-7 минут после закипания, затем отбросить капусту на дуршлаг и дать жидкости стечь.
Твердый сыр натереть на терке, добавить к нему панировочные сухари, молотую паприку и сушеный чеснок и перемешать. В отдельную миску вбить яйца, добавить муку, посолить, поперчить, взбить вилкой. Окунуть соцветие капусты в яичную смесь, а потом - в миску с сухими ингредиентами. Таким образом поступить со всеми соцветиями, выкладывая каждое на пергамент. Духовку разогреть до 190 градусов, отправить овощ запекаться на 20 минут.
Жареная цветная капуста - рецепт в азиатском стиле
Этот рецепт подходит тем, кто питается правильно, не ест мяса или постится. Хрустящая цветная капуста на сковороде получается сочной, пикантной и очень вкусной, а готовится быстро.
Ингредиенты:
- 500 граммов цветной капусты;
- 200 граммов болгарского перца;
- 2 зубчика чеснока;
- 150 граммов апельсина;
- 70 мл воды;
- 3 ст.л крахмала;
- 2 ст.л пшеничной муки;
- 1 ст.л соевого соуса;
- 1 ст.л оливкового масла;
- половинка перца чили;
- 1 ч.л меда;
- 1 бульонный кубик;
- 1 ч.л кунжутных семечек;
- 10 граммов имбиря;
- 10 граммов зеленого лука;
- соль, перец;
- 250 мл растительного масла.
Сначала нужно подготовить кляр - в миске смешать 2 ст.л крахмала и 2 ст.л муки, добавить по щепотке соли и перца, влить воду и перемешать кляр. Капусту, разобранную на соцветия, окунуть в кляр и обжарить во фритюре с добавлением растительного масла до готовности. Жареную капусту выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Чеснок и имбирь измельчить ножом и обжарить на оливковом масле. Болгарский перец нарезать крупными квадратами, добавить в сковороду и жарить, помешивая, 5-7 минут. Далее нужно сделать кисло-сладкий соус. С апельсина снять цедру и выдавить сок, затем и его, и цедру отправить на сковороду, добавить бульонный кубик, мед и соевый соус. Прогреть содержимое сковороды, добавить 1 ст.л крахмала, перемешать соус, пока не загустеет.
Выложить к соусу цветную капусту и овощи, тушить 5-7 минут. Перец чили и зеленый лук измельчить, добавить в блюдо. Посыпать все кунжутными семечками и подать к столу.