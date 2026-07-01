Сезонный летний овощ можно приготовить особенным образом.

Цветную капусту умеют жарить многие хозяйки - особенно удачным считается рецепт, когда цветная капуста в духовке или на сковороде готовится в кляре, который делается из муки, яиц и специй. Рассказываем, как можно изменить рецепт, чтобы получить поистине ресторанное блюдо.

Цветная капуста в кляре в духовке - рецепт с сыром

Очень интересный способ приготовления цветной капусты, который точно понравится всем хозяйкам. Он простой, не требует много времени, зато блюдо получается невероятно вкусным.

Ингредиенты:

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1 цветная капуста;

70 граммов твердого сыра;

мука;

50 граммов панировочных сухарей;

1 ч.л сушеного чеснока;

1 ч.л молотой паприки;

2 яйца;

соль, перец.

Очень нежной, сочной и хрустящей по этой технологии приготовления получается цветная капуста - рецепты бывают разные, но этот, конечно, очень удачный. Сначала овощ нужно разобрать на соцветия, сложить в кастрюлю и залить горячей водой. Варить 5-7 минут после закипания, затем отбросить капусту на дуршлаг и дать жидкости стечь.

Твердый сыр натереть на терке, добавить к нему панировочные сухари, молотую паприку и сушеный чеснок и перемешать. В отдельную миску вбить яйца, добавить муку, посолить, поперчить, взбить вилкой. Окунуть соцветие капусты в яичную смесь, а потом - в миску с сухими ингредиентами. Таким образом поступить со всеми соцветиями, выкладывая каждое на пергамент. Духовку разогреть до 190 градусов, отправить овощ запекаться на 20 минут.

Жареная цветная капуста - рецепт в азиатском стиле

Этот рецепт подходит тем, кто питается правильно, не ест мяса или постится. Хрустящая цветная капуста на сковороде получается сочной, пикантной и очень вкусной, а готовится быстро.

Ингредиенты:

500 граммов цветной капусты;

200 граммов болгарского перца;

2 зубчика чеснока;

150 граммов апельсина;

70 мл воды;

3 ст.л крахмала;

2 ст.л пшеничной муки;

1 ст.л соевого соуса;

1 ст.л оливкового масла;

половинка перца чили;

1 ч.л меда;

1 бульонный кубик;

1 ч.л кунжутных семечек;

10 граммов имбиря;

10 граммов зеленого лука;

соль, перец;

250 мл растительного масла.

Сначала нужно подготовить кляр - в миске смешать 2 ст.л крахмала и 2 ст.л муки, добавить по щепотке соли и перца, влить воду и перемешать кляр. Капусту, разобранную на соцветия, окунуть в кляр и обжарить во фритюре с добавлением растительного масла до готовности. Жареную капусту выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Чеснок и имбирь измельчить ножом и обжарить на оливковом масле. Болгарский перец нарезать крупными квадратами, добавить в сковороду и жарить, помешивая, 5-7 минут. Далее нужно сделать кисло-сладкий соус. С апельсина снять цедру и выдавить сок, затем и его, и цедру отправить на сковороду, добавить бульонный кубик, мед и соевый соус. Прогреть содержимое сковороды, добавить 1 ст.л крахмала, перемешать соус, пока не загустеет.

Выложить к соусу цветную капусту и овощи, тушить 5-7 минут. Перец чили и зеленый лук измельчить, добавить в блюдо. Посыпать все кунжутными семечками и подать к столу.

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