Не забудьте провести эти процедуры в середине лета, чтобы не потерять урожай.

К середине лета все культуры на участке уже посажены, но урожай большинство из них ещё не дают. Казалось бы, работы у дачников сейчас не так уж много. Однако на самом деле у фермеров в конце лета есть немало хлопот, от которых зависит будущая урожайность растений. Мы составили перечень того, что нужно делать в огороде в июле в обязательном порядке.

Какие работы нужно сделать на даче в июле

В середине лета важно обеспечить надлежащий уход посаженным растениям. Сейчас овощи и фрукты находятся в стадии активного роста. Чем больше заботы они получат, тем больше плодов дадут в будущем.

Подкормите цветы и кустарники

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Цветущим растениям и ягодам в середине лета нужны фосфорно-калийные удобрения. Такие препараты стимулируют яркое и крупное цветение, а у кустарников ускоряют созревание ягод. Подкормку вносят раз в месяц в пасмурную погоду. Перед процедурой нужно полить участок обычной водой.

Удобрите огород

Плодовые культуры также нуждаются в подкормках. Список того, чем подкормить огород в июле, повторяет таковой для кустарников: это калий и фосфор. Именно эти микроэлементы отвечают за размер и вкус плодов. Помните: удобрения нельзя вносить позднее, чем за месяц до сбора урожая.

Обрежьте растения

Некоторым культурам в июле нужна санитарная обрезка. У розы, лилии, герани и других цветов удаляйте увядшие бутоны. На деревьях убирайте ветки, которые растут внутрь к стволу или затеняют другие побеги. А у всех растений обрежьте больные и сломанные части. Также не забывайте стричь газон и полоть сорняки.

Обработайте сад и огород

В середине лета активизируются вредители участка - колорадский жук, тля, паутинный клещ, проволочник и другие. Важно как можно быстрее провести обработку, если на растениях есть признаки болезни: желтые пятна или налет на листьях, следы личинок в плодах, обнаружение кладки яиц. Если культура уже плодоносит, обычные химические инсектициды применять нельзя - вместо них используют биопрепараты или народные средства.

Определившись с тем, чем обработать сад в июле, не забудьте после побелить стволы деревьев. Также на участке можно разложить ловушки от вредителей и высадить растения с неприятным для грызунов запахом.

Окучьте картошку

В списке того, что делать на участке в июле, нельзя пропустить окучивание. Этот прием предусматривает нагребание земли в форме холма вокруг корней растения. Благодаря такому трюку картофель вырастет крупным.

Проведите пасынкование овощей

Пасынкование - это удаление боковых побегов у растения для стимуляции роста основного. Прием позволяет удалить слабые ветки и увеличить размер плодов. В середине лета пасынкуют томаты, баклажаны и перцы.

Полейте грядки

В июле в Украине обычно наблюдается пик жары, поэтому количество поливов стоит увеличить. Большинство культур следует поливать не реже двух раз в неделю. Чтобы влага медленнее испарялась с почвы, растения можно замульчировать.

Соберите урожай

В середине лета созревают первые сельскохозяйственные культуры, прежде всего - летние ягоды. Из фруктов плодоносят абрикосы и персики, а на огородах появляются ранние огурцы, помидоры и кабачки. Все эти плоды нужно собрать, а при желании заготовить консервацию. Не забудьте также сорвать молодые листики салата и пряностей.

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