Чайная заварка полезна для некоторых овощей и цветущих растений.

Если вы любите чай и имеете собственный участок, то не стоит выбрасывать использованные чайные пакетики. Это ценное удобрение для огорода и клумбы. Заварка повышает плодородность почвы, привлекает своим ароматом полезных дождевых червей и дает растениям питательные вещества.

Важный нюанс: в качестве подкормки можно применять только натуральный зеленый или черный чай без ароматизаторов и других добавок.

Можно ли использовать чайные пакетики как удобрение

Особенности применения чая на огороде описывает издание Express со ссылкой на профессионального садовода. Эксперт советует складывать пакетики после заваривания в отдельную емкость, где они будут сохнуть. Когда коробка наполнится доверху, с ней можно выходить на участок.

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Перед тем, как использовать чайные пакетики в огороде или в саду, разрежьте мешочек и достаньте из него заварку. Огород также можно удобрить листовым заварным чаем.

Профессиональный садовник объяснил, какие растения любят чайную заварку больше всего - это розы. Чай содержит азот, калий и другие питательные вещества, важные для цветущих растений. Такое удобрение увеличивает количество бутонов на розе, стимулирует более пышное цветение и укрепляет иммунитет. Благодаря заварке цветы получают глубокий, насыщенный цвет.

Эксперт подчеркивает - сам по себе чай не закрывает все потребности растения и не заменяет комплексные удобрения. Но он поддерживает розу в промежутке между основными подкормками.

Вносится питательное средство просто: посыпьте заварку вокруг стебля и перекопайте почву. Подкармливать розы таким образом рекомендуется не чаще раза в месяц. По опыту садовода, этого достаточно, чтобы растения цвели особенно пышно и обильно.

Розы - не единственное, что можно удобрить чаем в огороде. Такое удобрение также любят азалии, гортензии, фикусы, рододендроны и черника. Из овощей оно подходит для помидоров. Заварка немного повышает кислотность почвы, поэтому её не стоит вносить под растения, которые не любят кислый грунт.

Чайную заварку также можно использовать как дренаж. Для этого её выкладывают на дно цветочных горшков. Чай хорошо отводит лишнюю влагу, не давая корням сгнить. Также наполнитель пакетиков можно всыпать в домашний компост для повышения его питательной ценности.

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