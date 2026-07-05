В народном календаре день известен как Сысоев.

6 июля по новому церковному стилю вспоминают преподобного Сисоя Великого и преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского.

В народе этот праздник называют Сысоевым днем - с ним связано немало старинных обычаев, запретов и погодных примет, которые, по поверьям, могут подсказать, каким будет лето и урожай.

Что принято делать в этот день, чего избегать и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем далее.

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Церковный праздник сегодня в новом и старом православном календаре

6 июля по новому церковному календарю православные в Украине чтят память преподобного Сисоя Великого - подвижника, пустынника и одного из самых известных учеников Антония Великого.

Святой Сисой жил в V веке в Египте. Почти всю жизнь он провел в уединении - поселился в пещере, где ранее жил Антоний Великий. Современники почитали Сисоя за необыкновенную доброту, милосердие и глубокое смирение. При этом к самому себе преподобный относился с большой строгостью, а своих учеников учил духовной дисциплине и искреннему покаянию.

Сисой говорил, что Господь по Своему великому милосердию принимает раскаяние человека, даже если тот обратился к Нему в последние дни своей жизни. По церковному преданию, преподобный обладал даром чудотворения: исцелял больных и совершал другие чудеса.

Самым известным считается рассказ о воскрешении умершего мальчика. Как-то убитый горем отец принес ребенка к святому, и, не сказав, что тот уже умер, положил его, а затем поклонился и вышел. Сисой просто сказал: "Поднимайся". Мальчик тотчас ожил, поднялся и вышел к своему отцу. Потрясенный случившимся, мужчина не мог сдержать радости, однако сам преподобный попросил никому не рассказывать об этом чуде. О нем стало известно лишь после его смерти.

Кроме преподобного Сисоя Великого, 6 июля Церковь также чтит память преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского.

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По юлианскому календарю 6 июля вспоминают святую мученицу Агриппину - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают согласно старому стилю.

По народным поверьям, с этого дня начинается особый период летних обрядов и подготовки к Ивана Купала, когда граница между христианскими и древними народными обычаями тесно переплетается.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Преподобного Сисоя почитают как покровителя земледельцев и будущего урожая. К святому обращаются с молитвами о плодородии земли, благополучной жатве, хорошей погоде и помощи во всех добрых делах. Также считается, что преподобный помогает обрести душевное спокойствие, укрепиться в вере, справиться с искушениями и найти силы для труда.

В народном календаре день известен как Сысоев день. Обычно к этому времени основные посевные работы заканчивали и начинали готовиться к сбору нового урожая.

Особое значение в этот день придавали утренней росе - по поверьям, если по ней пройтись, то будешь здоровым, сильным и выносливым. Еще одной важной традицией была подготовка погребов и кладовых к новому урожаю. Их тщательно очищали и приводили в порядок перед тем, как закладывать первые овощи и фрукты.

Сысоев день также связывали с началом сбора черной смородины. Из ягод варили варенье, сушили их на зиму, а листья заготавливали для ароматного и полезного чая.

В этот день Церковь призывает верующих отказаться от ссор, злобы, лжи, зависти, жадности и уныния. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, а также предаваться праздности и лениться.

С Сысоевым днем связано и немало народных запретов. По поверьям, сегодня не стоит пересчитывать деньги, обсуждать финансовые вопросы или заключать денежные сделки - это может обернуться убытками и денежными трудностями. Также не советовали торопиться: любое дело, начатое в спешке, закончится неудачей.

Также, согласно народным традициям, в Сысоев день тяжелую работу по дому, особенно уборку погреба и кладовых, поручали только хозяину дома. Женщинам в этот день советовали отказаться от таких хлопот - считалось, что нарушение этого обычая может обернуться неудачами, болезнями или травмами. Кроме того, по старинным поверьям, в подполье обитал дух-подполяник, который особенно не любил молодых женщин и девушек.

Народные приметы о погоде 6 июля

В народе верили, что природа в Сысоев день может подсказать, какой будет погода в ближайшие недели и чего ждать от осени и зимы. Наши предки сегодня внимательно наблюдали за небом, росой, деревьями и поведением птиц.

Народные приметы 6 июля:

ярко-белая луна на небе - будет похолодание без дождей;

желтые тучи - к грозе;

дождь в этот день - к сырой и ненастной осени;

утром от земли идет пар - скоро будет дождь;

деревья начали желтеть - осень и зима наступят раньше обычного;

на кустах много малины - к холодной зиме.

Если сегодня на небе яркий месяц - к богатому урожаю, а если он затянут дымкой - к скорому похолоданию.

У кого именины 6 июля

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Юлиана, Ульяна, Валентин.

Рожденных в этот день людей объединяет целеустремленность, настойчивость и желание постоянно развиваться. Они не любят сидеть без дела, охотно берутся за новые задачи и стараются добиваться поставленных целей.

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