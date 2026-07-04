Многим украинцам увеличат пенсионные выплаты после 65-летнего дня рождения.

Пенсионные выплаты не остаются неизменными на протяжении жизни. Пенсионный фонд устанавливает одноразовые доплаты к пенсии по возрасту в Украине, которые назначаются после 70, 75 и 80 лет. Однако первое увеличение суммы можно получить ещё раньше - после 65-летнего юбилея. Право на неё имеют лишь некоторые категории пенсионеров.

Кому положена надбавка к пенсии после 65 лет

На сайте Пенсионного фонда говорится, что пенсионные выплаты украинцев не могут быть ниже определенного показателя. Пенсию повысят до этого минимума тем, кто после достижения 65 лет не работает и получает выплаты ниже сорока процентов прожиточного минимума.

При этом важно соблюдать минимальные требования к страховому стажу (мужчины должны проработать хотя бы тридцать пять лет, женщины - тридцать).

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Хорошая новость состоит в том, что такая разовая доплата к пенсии после 65 лет выплачивается не только пенсионерам "по возрасту". Увеличат также размер выплат по выслуге лет, инвалидности и потере единственного кормильца.

Пенсионный фонд рассказал, какая надбавка к пенсии в 65 лет насчитывается после 1 марта 2025 года. При соблюдении перечисленных выше условий общая сумма выплат не может быть ниже 3758 гривень. Украинцам, которые получают меньше, повысят сумму до такого показателя. Если ваша выплата больше, повышения не будет.

Предусмотрено, что надбавка к пенсии после 65 лет в Украине назначается автоматически, и отдельно обращаться гражданину никуда не нужно. Но если вы все же заметили, что ваша выплата все ещё меньше 3758 гривень, то стоит позвонить на горячую линию ПФУ.

Обратите внимание: если вы продолжаете работать на пенсии, то такой вид доплат вам не полагается. Вашу сумму пересчитают только после увольнения с работы.

Если у пенсионера есть звание участника боевого действия, то доплата будет ещё выше. На данный момент пенсия УБД не может быть меньше 5528 гривень, причем независимо от возраста.

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