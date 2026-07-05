Надбавка за особенные заслуги перед государством полагается матерям пяти и более детей.

В нашей стране есть специальные надбавки к выплатам для пенсионеров, которые отличились особенно выдающимися достижениями перед государством. В число тех, кому положена доплата к пенсии в Украине за особые заслуги, входят многодетные матери. Такая выплата не назначается без заявления, поэтому за ней нужно обращаться лично.

Какая прибавка к пенсии за многодетность есть в 2026 году

Отдельный закон Украины о пенсии многодетным матерям отсутствует, но надбавка таким женщинам предусматривается первым пунктом шестой статьи Закона №1767. Она назначается за особенные заслуги перед государством.

Доплату получат женщины, что родили и воспитали до шести лет минимум пятерых детей. При этом не имеет значения, родные это дети или усыновленные.

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Как объясняет Пенсионный фонд, конкретный размер надбавки зависит от количества детей и привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Доплата начисляется в размере от 35% этого показателя за пятерых до 40% за десятерых и более детей. В нынешнем году минимум составляет 2595 гривень, а размер надбавки колеблется от 908,25 до 1038 гривень.

Отец тоже может получить такое прибавление, но лишь в особенных случаях - если мать умерла или была лишена родительских прав, а мужчина воспитывал детей самостоятельно.

Обращаться за доплатой нужно в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Именно с даты обращения она и начисляется.

Также в Украине есть льготы многодетным матерям при выходе на пенсию - они могут выйти на заслуженный отдых уже в 50 лет вместо 60. Однако для этого нужно иметь хотя бы 15 лет стажа.

Сколько добавляют к пенсии за троих детей

Согласно законодательству, звание матери-героини можно получить только при наличии пяти и больше детей. Поэтому никаких особенностей насчет того, какая пенсия у матери троих детей, в Украине нет. Такие женщины получают выплаты на общих основаниях.

Тем не менее мамам троих детей может быть легче накопить достаточно стажа для пенсии, поскольку в этот показатель входит декрет по уходу за ребенком до трех лет. Поэтому они суммарно могут получить дополнительные девять лет к стажу.

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